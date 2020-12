Fokozatosan, több tételben érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra (videó)

Egyre több koronavírusos betegeket kezelő orvos és ápoló kapta meg a védőoltást, amelyeket már 21 oltóponton adnak be, hangzott el az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt az oltási tervről és arról is, hogy nagyon biztonságosan a koronavírus elleni védőoltások, nem igaz, hogy a semmiből fejlesztették ezeket.

Müller Cecília elmondta, a járványkezelés legkedvezőbb híre, hogy reggel 70 ezer vakcina érkezett, ez további 35 ezer egészségügyi dolgozó beoltását teszi lehetővé – írja tudósításában az Origo.

A COVID-osztályokon dolgozók közül már sokakat beoltottak. Először 5 helyen kezdtük az oltást, 10 ezer adaggal, a mai naptól 21-re bővül az oltóhelyek száma – emelte ki az országos tiszti főorvos.

Hozzátette, újabb körrel bővül a háziorvosok oltakozási lehetősége, mert ezt a vakcinaszám (70 ezer) lehetővé teszi. A vakcinainfo.gov.hu-n és a koronavirus.gov.hu-n teszik közzé az oltóhelyek számát. Néhány napon belül pedig újabb bővítés lesz,

jövő év legelején már 25 helyen fognak oltani

és következnek a szociális intézményekben dolgozók, majd mások.

Az országos tiszti főorvos beszélt arról is, hogy már közel 600 ezren regisztráltak az oltásra. 462 ezren a honlapon, 136 ezer nyugdíjas pedig levélben. Aki még nem küldte vissza a levelét, az a jövőben is megteheti. Szigorú rendje van a védőoltás beadásának.

Aki jelentkezik először kap egy kérdőívet. Ez arra szolgál, hogy van-e valami kockázata a védőoltás beadásának, például előző védőoltás reakciói, vagy alapbetegségek.

Ezek alapján dönt az oltóorvos a COVID-vakcina beadásáról. Továbbá az illetőnek alá kell írni egy papírt arról, hogy szeretné beoltatni magát.

Müller Cecília kiemelte, nem létezik olyan védőoltás, amelyik 100 százalékban megvéd, de ennek ellenére ő javasolja a Covid-vakcina beadatását. Két oltás biztosítja az immunitás kialakítását, az első oltás után 21 nappal kell beadni a másodikat. A második beadása után 1 héttel alakul ki a majdnem teljes védettség.

Az országos tiszti főorvos véleménye szerint

nem kell tartani a védőoltástól.

A mostani oltásnak van előzménye, mert a SARS1 és a MERS-járvány idején sok kutatómunkát végeztek, tehát nem igaz, hogy a semmiből fejlesztették ki most a COVID-vakcinát. Majd külön köszönetet mondott a magyar Karikó Katalinnak, aki részt vett az oltás fejlesztésében. Minden védőoltásnak van mellékhatása, de ezek enyhék, például izomfájdalom, bőrpír és maguktól elmúlnak. Nagyon ritkán fordul elő allergiás reakció, de erre is felkészültek az oltóhelyek, helyben ezt lehet kezelni. 3489 embert oltottak be az első 4 napon.

Müller Cecília köszönet mondott az oltást vállaló egészségügyi dolgozóknak. Hozzáfűzte: az oltás után 15 percet kell az oltóközpontban maradni, majd az oltásról egy kártyát kap a beoltott, amin szerepelnek a személyes adatai, és hogy mikor kell a második oltásra jelentkezzen.

Az országos tiszti főorvos ezután ismertette a napi adatokat.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy a higiénés szabályokat hosszabb ideig be kell tartani. Jó hír, hogy csökken az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor 425-en vannak lélegeztetőgépen és 6155-en kórházban vannak.

Debrecenben és Kaposváron nőtt a szennyvízben a vírus örökítőanyaga, Győrben csökkent.

Kiss Róbert, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta, 226 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselés szabályának figyelmen kívül hagyása miatt. 92 személyt figyelmeztettek, 41-el szemben helyszíni bírságot szabtak ki, 61-el szemben szabálysértési feljelentést tettek.

Kedden egy üzletet zártak be a szabályok megsértése miatt, így összesen 105-re emelkedett ez a szám. Az elmúlt 24 órában 324-en szegték meg a kijárási tilalmat, ketten kutyasétáltatás miatt. Összesen 18 705 személlyel szemben intézkedtek már.

Kiss Róbert kérdésekre válaszolva elmondta, hogy aki Németországból jön haza, az is hatósági házi karanténba kerül, függetlenül attól, hogy Németországban is megjelent a vírus mutációja.

Müller Cecília közölte,

az elhunytak átlagéletkora 76 év,

csupán 3 százalékuknál nem találtak kísérő betegséget.

Az orosz vakcina érkezésével kapcsolatban kiemelte, a nemzeti oltóközpontban tárolják az orosz vakcinákat, ezeket vizsgálják.

Szintén kérdésre válaszolva Nagy-Britanniában megjelent új mutációról azt mondta, nem veszélyesebb annál, mint amit eddig észleltek, a gond az vele, hogy kétszer gyorsabban terjed, mint az ismert koronavírus, ezért főleg fiatalok adják át egymásnak, de nem okoz súlyosabb szövődményeket, mint az eredeti vírus.

Egyelőre nem találtak egy új fajta mutánsformát sem Magyarországon,

tehát a brit nincs jelen.

Az országos tiszti főorvos közölte, nincs influenza-járvány Magyarországon. Ez főleg annak köszönhető, hogy sokan oltatták be magukat influenza ellen, januártól pedig további mennyiség lesz elérhető.

Anafilaxia ellen minden oltóközpontban kell ellenszer, ez már eddig is így volt – mondta el Müller Cecília.

További kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy aki allergiás valamilyen élelmiszerre, az nem azt jelenti, hogy a koronavírus ellen őt nem lehet beoltani. Az olthatóságot az orvos dönti el a helyszínen.

Az oltási tervvel kapcsolatban Müller Cecília azt mondta, hogy első körben az egészségügyi dolgozókat oltják be, majd a szociális dolgozókat, aztán a krónikus betegeket, majd az időseket, később mindenki mást. A konkrét oltási tervet nemsokára nyilvánosságra hozzák.

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én