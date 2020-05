Operatív Törzs: mindenki tartsa be továbbra is a védelmi intézkedéseket (videó)

Az aktív fertőzöttek 45 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 46 százaléka budapesti.

A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését már 1262-en választották – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján – írja a Magyar Nemzet.

Hozzátette,

a mai napon az érvényben lévő karanténok száma 10 932.

Az alezredes azt kérte, a kijárási korlátozások feloldása után is mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket, ezeket s rendőrség továbbra is ellenőrzi, de

az elmúlt 24 órában csak négy esetben kellett intézkedniük.

A büntetőeljárások közül a rémhírterjesztés miatt kezdeményezett büntetőeljárások száma 102-re nőtt.

A határátkelőhelyeken személyforgalomnál belépőoldalon Nagylaknál három-, Ártándnál kétórás, kilépő oldalon Nagylaknál négyórás várakozásra kell számítani – tájékoztatott Kiss Róbert.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, 42 fővel emelkedett a fertőzöttek száma, ezzel 3598 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 470 főre emelkedett az elhunytak száma,

1454-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból

– közölte Müller Cecília az Operatív Törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján.

Az elhunytak közül

elenyésző kisebbség az, aki nem szenvedett alapbetegséggel.

A komplex elemzésről a járvány végén tájékoztatni fogjuk önöket – tette hozzá a tisztifőorvos.

Továbbra is területi különbségek vannak, azt nézzük, hogy százezer főre mennyi fertőzés jut. Budapesten a legtöbb, ott 97, 6 igazolt fertőzöttek száma. Magyarország teljes területén ez a szám 36,8 – mondta Müller Cecília.

Hozzátette: a számok viszonyát nézve, jó helyen vagyunk Európában, de szélesebb körben is. Oroszország és az Egyesült Államokat nézve, ott nőtt a fertőzöttek száma.

Változást fognak tapasztalni a megyei adatokban, az adat tisztítás naponta folyamatosan zajlik – mondta a tisztifőorvos.

Az aktív fertőzöttek száma 1674 fő.

Az aktív fertőzöttek harmada, 539 fő igényel kórházi kezelést, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen.

A járványügyi helyzet lehetővé tette, hogy sokkal többet legyünk a szabadban, megnyíltak a játszóterek és a kalandparkok is, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlást készített a parkok működtetői és igénybevevői számára is – hívta fel a figyelmet Müller Cecília.

Mint mondta,

alapvető, hogy a kézhigiénés szabályokat tartsuk észben, ehhez az üzemeltetőnek biztosítani kell a feltételeket, ha lehetséges.

Játszótereknél ez ritkábban megoldható, ide a szülőknek érdemes kézfertőtlenítő kendőt vinni.

Csak egészségesek látogassák ezeket a helyeket, tehát ha a szülők és a gyermekek is tünetmentesek – hangsúlyozta.

Az üzemeltető folyamatosan gondoskodjon a takarításról, fertőtlenítésről.

A homokozókban teljes homokcserére van szükség, és folyamatosan érdemes ezt megforgatni – tette hozzá a tisztifőorvos. Emlékeztetett, érzékeny vírusról van szó, legfeljebb néhány órán keresztül marad életben a felületeken.

A tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy

a pici gyerekeknél vessük be azokat a szülői fortélyokat, amivel megvédjük őket, például a fertőtlenítő kendő. A nagyobb gyerekekkel el lehet beszélgetni, okosak és megértik, hogy ez egy különleges helyzet.

Müller Cecília a hulladéktárolókról azt mondta: rendszeresen ürítsük ki, és ha van lehetőség, a zárt hulladéktárolókat preferáljuk.

A kalandparkokban olyan attrakciós elemeket használjunk, amiknek biztosítva van a fertőtlenítése.

A gyermekek részére maszk és kztyű használata zavaró lehet, inkább a gyakori kézmosásra hívjuk fel a figyelmet

– mondta Müller Cecília. Hozzátette: ezekben a napokban

vigyünk otthonról elkészített ételt. Ilyenek az alaposan megmosott gyümölcsök, kekszek és vigyünk innivalót is, gyermekenként külön kulacsot használjunk.

Mindezeken túl tartsuk be a házirendet, amit a működtető megkövetel.

Rizikómentes szabadtéri tartózkodást kívánok – mondta a tisztifőorvos.

A Magyar Nemzet kérdésére Kiss Róbert elmondta,

a rendőrség rendszeresen egyeztet a szomszédos országos hatóságaival, hogy ütemezetten visszatérhessünk a normális határátlépéshez.

Az Operatív Törzs Ügyleti Központja ehhez folyamatosan figyeli a járványügyi adatokat, a nemzetközi intézkedéseket és ezek hatásait. Ha indokolt a korlátozások felfüggesztése, akkor javaslatot tesznek arra, hogy ne kelljen hatósági házi karantént elrendelni, illetve szabadon lehessen az országok között mozogni.

Müller Cecília elmondta, 846 pozitív gondozottat tartanak nyilván az ország összes idősotthonában – összesen 33 intézményben jelent meg a fertőzés – és 298 fő már meggyógyult a betegségből, vagyis a laboreredményük negatív.

A tatabányai kórházról a tiszti főorvos elmondta: több vizsgálat is zajlott az intézményben és folyamatosan egyeztettek a főigazgatóval. A mai napon értékeli Müller Cecília a beérkezett adatokat és reményei szerint

a napokban feloldható lesz a felvételi zárlat,

legalábbis az osztályok többségében.

Hazánkban is több kutatócsoport végzi egyidejűleg a munkáját, több laboratórium és egyetem is részt vesz, ahogy az NNK-ban is zajlik a kutatói munka:

a vírus természetét, esetleges mutációját vizsgálják a járványügyi adatokkal összevetve.

Ezek az eredmények segíthetnek a jövőbeli megelőzéshez is – emelte ki a tiszti főorvos.

A zárt terű uszodák megnyitását még nem lehet pontos dátumhoz kötni, egyelőre a szabadban lévő medencék használata megengedett a fürdőkben,

de hamarosan nyithatnak a belső terek is – tájékoztatott Müller Cecília.

Szabadtéri vásárok nem minősülnek rendezvénynek, létszámlimit ezeken nincsen.

Ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, amiket folyamatosan mondunk. Legyenek meg az alapvető higiénés normák, kézmosási lehetőség és a hulladékgyűjtésre is figyelni kell. Az állatokra külön állategészségügyi szabályokat kell betartani. Vigyünk magunkkal kéztörlőkendőt, és tartsunk távolságot – mondta el újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília.

Az elmúlt nap

42 új fertőzöttből 5 beteg a Kamaraerdei idősotthonból, 4 egy zalai idősotthonból került ki.

A többi igazolt fertőzöttet nem zárt közösségekből azonosítottuk – tért ki a fertőzöttekre a tisztifőorvos.

Müller Cecília elmondta, a gyerekek alacsonyabb kockázattal bírnak, ezért

mostantól látogathatóak a gyermekotthonok. Szabadtéri tevékenység engedélyezett a pszichiátria és fogyatékosok ápolására fenntartott intézetek kertjeiben.

Lehet felvételt tartani bentlakásos intézményekben, de ehhez két negatív koronavírus mintára van szükség.

Igyekszünk abba az irányba mozdulni, visszaadjuk az életteret,

de a biztonságra törekszünk. Nem tudunk pontos időpontot mondani, hogy mikor térhet vissza az élet a normális kerékvágásba – mondta a tisztifőorvos.