Operatív törzs: a sikeres védekezésnek köszönhetően a veszélyhelyzet megszüntethető (élő)

Az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Cikkünket frissítjük.

Gyakorlatilag véget ért az első hullám

Az országgyűlés várhatóan ma elfogadja a veszélyhelyzet megszűnését, ezzel újabb könnyítő intézkedések bevezetése válik szükségessé – számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs keddi online tájékoztatóján a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta, várhatóan a mozik, színházak újranyitása és az egészségügyi, illetve rendvédelmi dolgozók korlátozás nélküli kiutazása válik lehetővé.

Kiss Róbert arra is kitért, hogy tegnap megalakult az operatív törzs azonnali bevetési egysége, amelynek feladata többek között, hogy azonnal meg tudja határozni a fertőzés keletkezésének helyét, időpontját. Szükség esetén rögtön intézkedéseket hozhat, például átcsoportosíthatja az egészségügyi dolgozókat és kijárási korlátozásokat rendelhet el a járványügyi bevetési egység.

A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzésére szolgáló alkalmazást 654-en használják aktívan, és összesen 7545 karantén van érvényben ma.

Rémhírterjesztés ügyében már 127 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást, eddig 81 főt hallgattak ki – ismertette a rendőr ezredes.

Müller Cecília közölte, hogy a mai napon 4077 fertőzöttet tartanak nyilván, az elmúlt 24 órában mindössze egy fővel nőtt a koronavírusban megbetegedettek száma.

Két és félszer annyian gyógyultak meg, mint ahány aktív fertőzött van jelenleg

– jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt napon két ember hunyt el, mindketten idős krónikus betegek voltak. Ezzel 565-re emelkedett a járványban elhunytak száma.

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint

az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent,

ma 996 beteget tartanak nyilván. Összesen 255-en vannak kórházban és 17-en vannak lélegeztetőgépen.

Lezajlott az első hullám Magyarországon

– hangsúlyozta Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos a nyári szünettel kapcsolatban elmondta, számos szülőnek meg kell most oldani a gyermekek elhelyezését, amelyre sok lehetőség van. Sokan vannak még, akik félnek a nagyszülőknél elhelyezni a gyermekeket, ha viszont nincs olyan alapbetegségük az idős hozzátartozóknak, amelyek miatt fogékonyabbak lennének a vírusra, akkor nincs akadálya, hogy ők vigyázzanak a gyerekekre, feltéve, hogy ők is egészségesek – fogalmazott a tisztifőorvos. Emellett nyári táborok is megtarthatók a higiénés szabályok betartásával. Müller Cecília azt javasolta, a szülők készítsenek össze a gyerekeknek egy tisztasági csomagot, rovarriasztóval, vírusölő hatású fertőtlenítő kendővel, saját kulaccsal, naptejjel.

Ha egy család úgy dönt, hogy utazik, érdemes hazai nyaralóhelyet választani. Ha mégis úgy döntenek, hogy külföldre utaznak, akkor mindenképp tájékozódjanak alaposan, ezt a külügyminisztérium, a konzulátusok és a WHO honlapján lehet megtenni, utóbbinál követhető a vírus jelenlétének mértéke az adott országban. Érdemes oltóközpontba is ellátogatni, ha trópusi országba utaznak – tette hozzá.

