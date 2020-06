Gulyás Gergely: járványügyi készültség lép a rendkívüli jogrend helyébe (élő)

A járvány elleni védekezés sikeresebb, a rendkívüli jogrend pedig rövidebb volt Magyarországon, mint Európa számos országában – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos heti sajtótájékoztatóján.

Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországon a védekezés sikeresebb volt, mint Nyugat-Európa legtöbb országában.

A rendkívüli jogrend rövidebb volt, mint Európa számos országában

– hangsúlyozta a miniszter.

Ez a jogrend tette lehetővé a gyors és hatékony intézkedéseket. Kilencvennyolc nap után köszönetet mondunk mindenkinek, aki részt vett a védekezésben. Ebben egyedül az ellenzékre nem lehetett számítani. Nemtelen támadások, az ország külföldön való lejáratása és kamuvideók jellemezték a baloldalt – fejtette ki Gulyás Gergely a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Háromhavonta felül fogják vizsgálni a járványügyi készültség intézkedéseit, ami felváltja a veszélyhelyzetet.

A maszkhasználat tekintetében nincsen könnyítés

– jegyezte meg a miniszter.

Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, a veszélyhelyzet elmúltával a kormány a 65 év felettiek vásárlási idősávját is eltörölte. A miniszter jelezte, augusztus 15-ig a zenés-táncos eseményekre továbbra is vonatkozik az ötszáz fős korlátozás, de ezt is felül fogják vizsgálni bizonyos időközönként.

Kijelentette: a határon való átlépést az EU-s országok között a lehető leghamarabb lehetővé kell tenni, hiszen a tagországok esetében indokolt a határok felszabadítása, a szabad átjárás biztosítása.

A menekültügyi kérelmek elbírálására a szomszédos országok nagykövetségein van lehetőség, az elmúlt hónapokban a migráció megállt, a májusi adatok azonban ismét aggasztóak. Gulyás Gergely reméli, a határok megnyitása nem jár majd a migráció növekedésével.

A gazdasági helyzetről is tárgyalt a kormány: komoly hatásokkal járt a járványidőszak, a gazdasági növekedés előrejelzései eltérőek, a kormány hivatalos várakozása a recesszió mértékét illetően a pénzügyminisztérium jelzése alapján -3 százalék.

Az eddigi intézkedéseket a kormány megtárgyalta, a legutóbbi összesítés alapján 1,2 millió munkavállaló munkahelyének megőrzéséhez tudott hozzájárulni a kormány.

Gulyás Gergely megemlékezett a tegnap elhunyt két vízilabda-legendáról, Kárpáti Györgyről és Benedek Tiborról is.

Újságírói kérdésre a miniszter elmondta, a főváros korábbi vezetősége jó anyagi állapotban adta át a kasszát Karácsony Gergelyéknek, most is 180 milliárd forint van állampapírban tartalékban, és a kormány továbbra is biztosítja a 6+1 milliárd forintot a Lánchíd felújítására, amit haladéktalanul el kell kezdeni.

