Krekó Péter külföldi lapba írt újabb magyarellenes elemzést

„Az emberek oltási hajlandóságának aláásása politikai következményekkel járhat Orbán Viktorra nézve.” Ugye emlékszünk Krekó Péter e nagy politikai vihart kavart mondatára? A politikai elemző most ismét külföldről jelentkezik, szerinte a Fidesz távozása az Európai Néppárt frakciójából egyben a párt befolyásának az elvesztésével jár – írja a 2022plusz.hu. alapján a Magyar Nemzet.

Soros György uszítómesterének nevezte el Krekó Pétert a 888.hu 2019 elején, arra hivatkozva, hogy a Political Capital ügyvezető igazgatója régóta foglalatoskodik Magyarország „savazásával, és hazugságait nem ritkán külföldi hírportálokon lehet viszontlátni”.

Akkor még senki sem sejthette, hogy Krekó másfél évvel később, tavaly decemberben a következőképpen fogalmaz a Politicóban: „A tét elég magas, ha aláásod az emberek hajlandóságát, hogy beoltassák magukat, Orbán viselheti a politikai következményeket.” Eredetiben: „The stakes are pretty high,” said Krekó. „If you undermine the willingness of people to vaccinate themselves, [Orbán] can suffer the political consequences.”

Néhány napja újabb cikket írt Krekó Péter, ezúttal a párizsi központú Institutmontaigne.org honlapjának. Azt elemzi, hogy milyen következményekkel jár Orbán Viktor és a Fidesz számára az EPP frakciójából való kilépés. Krekó szerint „Először is, a Fidesz valószínűleg az európai pártkép pereme felé halad, amit Orbán nagyon szeretett volna elkerülni […] Az, hogy a német vállalatok profitot termelnek Magyarországon, nem jelenti azt, hogy az Európai Parlament német tagjai megmentik a Fideszt. Orbán egyértelműen azt akarta, hogy a Fidesz bent maradjon az Európai Néppártban, de túllépte magát […] Orbán most a CDU–CSU, a jelenlegi németországi vezető koalíciós párt más csoportjában fog ülni, ezért a CDU–CSU és a Fidesz kapcsolata korlátozottabb lesz. […] a Fidesz hozzáférése az európai mainstreamhez sokkal korlátozottabb lesz, mint korábban.

„Az EPP elhagyásáról szóló döntés (ilyen még nincs – a szerk.) otthon is átalakítja a Fideszt és a magyar kormány EU-val kapcsolatos álláspontját. Még gátlástalanabb Brüsszel-ellenes retorikára és növekvő obstrukcionista hozzáállásra számíthatunk az Európai Tanácsban a migrációval és a külpolitikával kapcsolatos kérdésekben, ideértve Oroszországot, Kínát, Törökországot és Izraelt is.

De az obstrukcionizmusnak megvannak a maga korlátai: Magyarország tudja, hogy ha túlságosan feldühíti a tagállamokat, akkor a tagállamok kétharmada megbüntetheti a jogállamiság feltételrendszerén keresztül. […] A Fidesz távozása az Európai Néppárt frakciójából hangosabb és harcosabb Magyarországhoz vezethet, de paradox módon kevésbé befolyásoshoz. De az esetleges huxittól való félelmek ebben a szakaszban még mindig túlfújtak és túlzottak.”

Érdekes, hogy ez a cikk miért éppen ott jelent meg, ahol.

Azt már többször leírták, hogy a Political Capital a Soros-féle OSF egyik támogatottja (a több hazai támogatott között). Az Institutmontaigne-ról a 2022plusz.hu nem talált ilyen adatot, ami még nem jelenti azt, hogy nem kapnak tőlük támogatást, de az ellenkezőjét sem.

Mindenesetre a portál rátalált erre az érdekes cikkre, amely szerint a párizsi intézet és az Open Society Foundation közös projektben vett részt, amelyben a két szervezet elismert kutatókat bízott meg azzal hogy végezzenek alapos felméréseket olyan franciaországi helyi, „megbélyegzett” területeken mint, Clichy-sous-Bois és Monfermeil, illetve Marseille. ahol a muszlim lakosság többségben van.

A céljuk ugyanaz volt: alaposan megvizsgálni a muszlimok tapasztalatait a társadalmi változásokban. Ami nagyon érdekes: a vizsgálatot még jóval a migráció kezdete előtt kezdték el…

Az eredeti cikk ide kattintva érhető el.