Kukába dobták a konzultációs íveket a momentumosok, majd letagadták

Utcai kukában landolt jó néhány kitöltött nemzeti konzultációs kérdőív Debrecenben, miután egy motoros a helyi momentumosoknak átadta őket. Az esetről fotók is készültek. Ezeken az látható, hogy egy bukósisakos férfi lezárt borítékokat ad át kabátja belső zsebéből a manópárt aktivistáinak, akik szemrebbenés nélkül felbontották azokat, a kérdőíveket a kísérőlevelekkel együtt végül a motoros dobja a köztéri szemetesbe. A történtek miatt kérdőre vont momentumosok persze rendületlenül állították, hogy mindez meg sem történt, bár arról valószínűleg nem tudtak, hogy a demokrácia fellegvárából véletlenül földre pottyant momósok akciójáról képsorozat is készült.

Különös módon értelmezhetik a Momentumos aktivisták az általuk hirdetett transzparenciát, nyilván csak ezért fordulhatott elő, hogy kitöltött nemzeti konzultációs íveket tartalmazó, már lezárt borítékokat nyitogatnak fel, majd azok átolvasása után köztéri szemetesbe hajítják azokat – értesült a Pesti Srácok. Valószínűleg a momentumosok is kíváncsiak arra, hogy mi a választópolgárok véleménye a kormány intézkedéseivel kapcsolatban, de talán mégsem ártana figyelni bizonyos jogszabályi normákra és megugrani a morális minimumot – még akkor is, ha a Momentumról van szó.

Debreceni járókelők beszámolója szerint ráadásul nem véletlenül jutottak a kérdőívekhez, hanem egy motoros segítségével, aki 2020. július 4-én, a Momentum Fórum üzlet melletti standjánál adta át nekik. A különös esetet egy szemfüles debreceni lakos örökítette meg és juttatta el a Pesti Srácok szerkesztőségéhez. A fotókon az látható, hogy egy motoros a sétálóutcára behajtva nemzeti konzultációs borítékokat húz elő belső zsebéből, majd ezeket átadja a momentumos aktivistáknak, akik miután kiszedték az íveket és a kísérő leveleket, visszaadják azokat a férfinak. A bukósisakos, láthatósági mellényt viselő alak végül a köztéri szemetesbe helyezi az íveket, majd a rendszám nélküli motorral távozik a helyszínről. A különös jelenetre felfigyelt jó néhány járókelő is, akik miután kiszedték a kukából a leveleket, odamentek a Momentum standjához, hogy számon kérjék a látottakat.

Az aktivisták persze letagadták, hogy mindez megtörtént volna, sőt, azt hazudták, hogy nem is tudják miről van szó, a motorost sem ismerik. A kínos magyarázkodást még akkor sem hagyták abba, amikor megmutatták nekik a telefonnal készített felvételeket.

A tettükért felelősséget nem vállaló manópárt infantilis személyiségjegyekkel megspékelt aktivistáinak még ekkor sem esett le, hogy lebuktak. (Egy klasszikust idézve: “Nem kicsit, nagyon.”) Itt van a bizonyíték arról, hogy a Momentumosok nem is ismerik a motorost, aki lezárt borítékokat adott át nekik. Önök is látják, hogy nincs ott? Momentumos demokrácia csúcsra járatva: széttépték a kitöltött konzultációs íveket, hogy aztán egy köztéri szemetesbe hajítsák azokat.

A Pesti Srácok cikke hozzáteszi: a Momentum és a baloldal nem először kezd önkéntes kérdőív-gyűjtögetésbe, a magyar emberek konzultációs íveinek ellopásával, azok megsemmisítésével pedig a legalapvetőbb véleménynyilvánítási szabadságra is fittyet hánynak, ezzel bizonyítva azt, hogy a Momentum egy bolsevik párt. Jól látható a portál szerint az is, hogy a sorosista mikro-formációnak semmi köze a demokráciához, és még távolról sem nevezhető népképviseletnek, amit eddig csináltak – szemben azzal, amit hirdetnek magukról. A debreceni eset pedig ismét iskolapéldája annak, miért is méltatlan a magyar emberek bizalmára, a magyar közéletben való szerepvállalásra a Momentum, akikről már jól tudjuk azt is, hogy kizárólag külföldi érdekeket szolgálnak.