Lemondott a máltai rendőrfőnök

Jelenleg három ember ellen folyik per Vallettában, akik tevékenyen részt vettek az emberölésben. Jorge Fenech üzletember ellen bűnrészesség miatt folyik eljárás. A novemberben menekülési kísérlet közben őrizetbe vett Fenech letartóztatása után lemondott Konrad Mizzi, a kormány idegenforgalmi minisztere, valamint Keith Schembri, Muscat kabinetfőnöke, akit Fenech a gyilkosság tényleges megrendelőjének nevezett.

A szemére vetették egyebek mellett, hogy 2018-ban nem folytattak nyomozást a máltai Pilatus Bank csődjének ügyében, pedig a bank elnökét, az iráni Ali Szadr Haseminedzsádot az Egyesült Államokban pénzmosás miatt őrizetbe vették, és korrupciós ügyeiről az újságírónő is beszámolt blogjában.

A 2016-ban kinevezett Cutajar az egyike volt azoknak, akinek a lemondását a máltai civil mozgalmak követelték, miután a gépkocsijába rejtett pokolgéppel 2017. október 16-án meggyilkolták Daphne Caruana Galiziát. A civil aktivisták nemcsak a nyomozás akadályozásával, hanem azzal is vádolták, hogy életében nem tett eleget az újságíró védelmére.

Robert Abela hétfőn lépett Joseph Muscat helyébe a kormány élén, aki azért mondott le, mert megvádolták azzal, hogy fedezte a környezetét a korrupciós ügyekben vizsgálódó újságíró meggyilkolását követő nyomozásban, és nyomást gyakorolt a rendőrségre is.

Benyújtotta lemondását pénteken Vallettában Lawrence Cutajar máltai rendőrfőnök, akit a civil társadalom és a család azzal vádolt, hogy akadályozta a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-ben elkövetett meggyilkolásának felderítését – jelentett be az új kormányfő.