Letiltották a Hír TV gyöngyöspatai riportját a Facebook cenzorai (videó)

Ahogy arról egy korábbi cikkben beszámoltak, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még tavaly november végén feljelentette azokat az álhíroldalakat, amelyek többek közt a nyugdíjak csökkenéséről, illetve annak megszűnéséről terjesztettek képtelenségeket; azóta a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást is indított az ügyben.

Ezek véletlenül főként a Karácsony Gergelyt bíráló, vagy épp Tarlós István érdemeit felsoroló cikkek voltak. De hasonlóan járt el a Facebook a többi nem ellenzéki médiummal is, így például a Pesti Srácokkal.

De olyan cikkek is voltak, amelyeket teljesen szabotált a Facebook, azokat csak a választás estéjén hagyták megjelenni.

Hiszen, ahogy arról az Origo is beszámolt, az önkormányzati választás kampányában is tapasztalható volt hasonló visszaélés a legnagyobb közösségi portál részéről.

A Hír TV Informátor stábja által közzétett videóban éppen arról beszélnek a megszólaló gyöngyöspatai romák, hogy hogyan is várják a szegregáció miatt megítélt 100 millió forintos kártérítést.

A Facebook őrei az imént említett példáknál újfent sokkal károsabbnak ítélték meg a Hír TV Informátor című műsorának videóját, amely bemutatta, hogy hogyan is költenék el a gyöngyöspatai romák a Soros-jogvédők által összehozott 100 millió forintos kártérítést – írja az Origo a Pesti Srácok alapján. Nem először alkalmaz ilyen látványos kettős mércét a legnagyobb közösségi oldal, hiszen ahogy arról a lap korábban már beszámolt, az önkormányzati választási kampány hajrájában az Origo és más jobboldali médiumok szavazási tájékozódást segítő anyagait is szándékosan visszatartotta, vagy akár teljesen szabotálta a Facebook.