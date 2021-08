Leváltaná az olasz jobboldal a belügyminisztert

Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter távozását sürgetik a jobboldali pártok. A tárca vezetőjével szemben az elmúlt hetekben több alkalommal fogalmazott meg kifogást Matteo Salvini, a Liga párt főtitkára – írja a Magyar Nemzet.

Luciana Lamorgese a Demokrata Párt politikusa, a belügyminiszteri tárca élén Salvinit követte a Giuseppe Conte vezette korábbi kormány második ciklusa óta. Az országra nehezedő migrációs nyomás megoldása lett volna az egyik kulcsfontosságú feladata, mellyel azonban máig nem tudott megbirkózni – vallják jobboldali koalíciós partnerei.

– merül fel a kérdés a bevándorlásellenes Liga tagjaiban, akik több alkalommal szólították fel a tárca vezetőjét, számoljon be, miért nem teljesíti feladatát megfelelő módon.

A határvédelem és az illegális bevándorlás kérdése megoldatlan maradt, miközben az ország belbiztonsága is egyre romlik – derült ki a tárca által közzétett adatokból.

In Northern Italy near the city of Viterbo there's a massive ongoing Rave Party, with so many people in it that the police has been trying to end it for 3 days without success.

1 guy drowned in the nearby lake, 2 rapes happened, 1 woman gave birth, dozens got into alcohol coma. pic.twitter.com/8GfTl1W21O

