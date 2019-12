Lezuhant egy utasszállító gép Kazahsztánban

Cikkünk frissül!

A gép Almati repülőteréről próbált felszállni, ám veszített magasságából, majd visszaérve a földre áttört egy betonkerítést, és nekiment egy kisebb épületnek – közölte a kazah légügyi hatóság.

It wasn’t immediately clear why it crashed. Here's the scene pic.twitter.com/4uhUcEPeH5

The Bek Air plane hit a concrete fence and a 2-story building after takeoff from Kazakhstan's Almaty International Airport.

A gépen 95 utas és 5 fős személyzet foglalt helyet. Kimentésük a roncsból még tart.

🇰🇿 At least seven people have died after a Fokker 100 carrying 95 passengers and five crew members crashed shortly after takeoff near the city of Almaty in Kazakhstan on Friday morning. pic.twitter.com/LQ6gucbpbP

