Lövöldözés történt Frankfurt mellett

Lelőttek nyolc embert a Frankfurt am Main melletti Hanau városban két helyszínen szerda este – közölte a német rendőrség, hozzátéve, hogy

Az ügyészség tájékoztatása szerint a lövésektől öt ember súlyosan megsebesült. A rendőrség nagy létszámban, alaposan felfegyverkezve vonult ki a helyszínekre, és körbezárta azokat.

A Hessischer Rundfunk rádióadó szerint

Az első helyszín a városközpontban található, környékbeli tanúk 8-9 lövésről számoltak be.

Egyelőre semmilyen hírforrás nem adott információt a feltehetőleg összefüggő két incidens lehetséges okáról. Hanau mintegy 100 ezer lakosú, Frankfurttól 20 kilométerre keletre található város.

Az Origo úgy tudja, a német rendőrség egész éjszaka kereste a tettest, akit csütörtök kora reggel holtan találtak a lakásán.

A Hessenschau.de és a Bild is azt írja friss tudósításában, hogy a rendőrök megtalálták az egyik elkövetőt a lakásán. Mire a nyomozók kiértek,

A támadás okáról egyelőre semmit sem lehet tudni, a férfit az autója alapján azonosították. A rendőrök átvizsgálják a kocsiját, amelyben eddig lőszereket és magazinokat találtak. A lakásban volt a férfi apja is, őt kihallgatják.

A ZDF-nek a rendőrség korábban megerősítette, hogy

A Bild azt írja, bár a rendőrök éjszaka elfogtak egy férfit, azóta kiderült, hogy nincs köze a lövöldözéshez. Később a rendőrök arról kaptak riasztást, hogy a Lamboy körzetben is lövöldözés történt, de ez végül vaklármának bizonyult.

A Hessischer Rundfunk rádióadó szerint az első lövések egy vízipipabárnál dördültek el a városközpontban, és környékbeli tanúk 8-9 lövésről beszélnek.

