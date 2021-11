Ma dönt a Parlament: népszavazáson mondhatunk határozott nemet az LMBTQ-propagandára

Kedden dönthet a Parlament a gyermekvédelmi népszavazásról, miután a hétfői ülésen a kivételes eljárásról döntöttek. A népszavazáson négy kérdés lesz, a parlamenti választással egy időben kerülhet erre sor – erről Áder János köztársasági elnök hozza meg a végső döntést -, miután ennek lehetőségét – ellenzéki javaslatra – november 9-én az Országgyűlés elfogadta.

Az Országgyűlés keddi ülésén kivételes eljárásban szavaz a gyermekvédelmi népszavazásról. A parlament november 9-én fogadta el azt a javaslatot, hogy a választás napján népszavazást is lehessen tartani. Most a gyermekvédelmi népszavazásról szóló négy kérdést hagyhatja jóvá a Parlament.

Az alábbi kérdésekben lehet népszavazás:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak be? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Abban az esetben, ha az Országgyűlés zöld utat ad a referendumnak, akkor a köztársasági elnök dönthet majd annak pontos időpontjáról. Mindenesetre, ha a választással egy nap lesz a népszavazás, akkor az nagyjából hétmilliárd forinttal kerül majd kevesebbe, mint ha különböző napon – írja az Origo.

Brüsszel megtámadta Magyarországot

Orbán Viktor miniszterelnök júliusban jelentette be, hogy a kormány gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez. Brüsszel megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt – mondta akkor a miniszterelnök.

Brüsszel sérelmezi azt, hogy nálunk nem lehet az, ami Nyugat-Európában állandósult. Az LMBTQ-aktivisták bejárnak az iskolákba, óvodákba, nálunk is ezt akarják. Brüsszel visszaél a hatalmával. A gyermekeink jövője a tét – mondta.

Az Európai Bizottság azért nem fogadta el a magyar helyreállítási alapot sem, mert az Orbán-kormány nem engedi be az óvodákba és az iskolákba az LMBTQ-aktivistákat. Mint ismert, még idén júniusban fogadta el az Országgyűlés a gyermekvédelmi törvényt, majd pedig a 2015-ös kerítésépítéshez hasonló támadások érték Magyarországot, miután Brüsszel mára teljesen az LMBTQ-lobbi rabja lett.

Erőteljes kampányra készül a kormány

A kormány teljes erővel kampányolni fog amellett, hogy minél többen menjenek el és minél többen mondjanak nemet ezekre a kérdésekre

– erről már Rogán Antal beszélt. Ezt azért is tartja fontosnak a kormány – folytatta a miniszter -, mert a gyerekeinket meg kell védeni, és látható, hogy Nyugat-Európa jelentős részén egyre jobban terjed az az LMBTQ-lobbi, ami a gyerekeket célozza. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kiemelte: a kormány nem kíván beleszólni senki életébe, mindenki maga dönt szexuális identitásáról 18 éves kora felett, de a gyerekekre irányuló LMBTQ-propagandát a leghatározottabban visszautasítja.

Így tör előre nyugaton az LMBTQ-propaganda

Az Országgyűlés még júniusban fogadta el a gyermekvédelmi törvényt.

A jogszabály azért váltotta ki az LMBTQ-lobbi és Brüsszel haragját, mert a szabályozás megtiltja, hogy álcivil szervezetek iskolai szexuális felvilágosítás során a nemváltoztatást vagy a homoszexualitást népszerűsítsék.

A progresszívek évek óta küzdenek azért, hogy érzékenyítő kurzusaikat oktatási-nevelési intézményekben propagálhassák, és a nyugati világban egyre inkább sikerrel járnak. Az Egyesült Államokban már óvodásoknak is tartanak úgynevezett drag queen felolvasó órákat, ahol hiperszexualizált, nőimitátor férfiak népszerűsítik a társadalom többségére jellemző heteroszexuálistól eltérő szexuális irányultságokat (és sok esetben devianciákat is). Több esetben is kiderült, hogy a gyermekek szexuális nevelését végző drag queenek elítélt erőszaktevők.

A nyugati világban már az is elfogadottá vált, hogy az LMBTQ-lobbi befolyása alá vont gyerekek már a serdülőkorban saját döntésük alapján pubertásblokkolót szednek, vagy nemátalakító műtétekről döntenek, mielőtt egyáltalán kialakulna szexuális identitásuk. Ezen életre szóló – és sokszor visszafordíthatatlan – döntéseket „civil” szervezetek, pszichológusok és radikálisan progresszív tanáraik ajánlása nyomán hozzák meg.

A nemrégiben elfogadott magyar szabályozás pontosan az ilyen jellegű nyugati jelenségek elterjedése ellen küzd, és védi a szülők jogait a gyerekeket érő káros, szexuális hatásoktól.

A referendumra többek között azért is szükség van, hogy meg lehessen akadályozni azokat az eseteket, amikor túlságosan fiatal korban találkozik egy gyerek az LMBTQ-propagandával. A korai érzékenyítés a gyerekekre nézve traumatizáló, kedvezőtlen hatású lehet.

A szexualizált tartalmak kontroll és feldolgozás nélküli fogyasztása, a minták médiából történő elsajátítása egyértelműen káros

– figyelmeztet Hal Melinda, aki úgy véli, a szülőket rá kell vezetni a médiatartalom jelzéseinek ismeretére és figyelembevételére. A pszichológus szerint a korhatáros karika nem véletlenül van a tartalmakon, mint ahogy a biztonságos internethasználatnak is számos módja van. Emellett a tartalomgyártókat is érdemes oktatni a mentális zavarokról, arról, hogy mit okozhatnak a különböző szexuális tartalmak, ha azokkal túl korai életkorban találkoznak a fiatalok. Egységes, etikus rendszert érdemes kialakítani a jelzéseknél. A műsoridő megfelelő meghatározása szintén elengedhetetlen, mindezt a reklámok esetében is érdemes lenne figyelembe venni – teszi hozzá a pszichológus.

Brüsszel növeli a nyomást

A miniszterelnök által bejelentett népszavazási kezdeményezés azért előremutató, mert megelőző csapást jelenthet az egész világon jelen lévő ideológiai harcban

– minderről már Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője beszélt. Az intézet igazgatója szerint

a népszavazás során kiderül, hogy kik állnak a gyermekek védelme mellett, és kik áldoznák fel a gyermekek egészséges fejlődését.

A gyermekvédelmi törvény következtében Magyarországra zúduló brüsszeli kritikák világossá tették, hogy a jövő évi országgyűlési választásokhoz közeledve az uniós intézmények növelik a nemzeti érdekekért kiálló magyar kormánnyal szembeni nyomást.

Semmilyen jogi alapja nincs annak, hogy az Európai Unió a gyermekvédelmi törvényre vonatkozóan forrásokat vonjon meg Magyarországtól. A szociális, oktatási és családpolitikai ügyek mind nemzetállami hatáskörbe tartoznak, éppen ezért a brüsszeli bürokraták olyan határjogi területeket találnak, amelyeket kicsit „megerőszakolva„‚ beavatkozási lehetőséget teremtenek maguknak az egyes tagállamok belügyeibe.

Az LMBTQ-propaganda előretörése továbbra sem állt meg. A legújabb hírek szerint a szüleik tudta nélkül léphettek be kaliforniai diákok olyan LMBTQ-klubokba, amelyeket aktivista tanárok hoztak létre. A tanárok megfigyelték a gyerekeket és barátaikat, ellenőrizték internetes kereséseiket és kihallgatták a beszélgetéseiket, ezeket az információkat pedig felhasználták toborzásra.

Az is kiderült, hogy a francia köztelevízió két gyermekcsatornája LMBTQ-propagandát vetít a legkisebbnek a transzneműségről. A sorozat főszereplője egy magát lánynak képzelő fiú, úgynevezett „transzlány”, aki nemváltáson megy keresztül. Skóciában pedig már a 8 éves gyerekeknek is érzékenyítő kurzusokat tartanak az iskolákba,a szülőknek ráadásul nincs is joguk megtudni, ha esetleg a gyermekük az LMBTQ-propaganda hatására például kisfiú létére lánynak azonosítja magát. Nemrég pedig a sajtóban jelentek meg beszámolók arról, hogy szoknyába öltöznek a férfi tanárok, így próbálják meg „elfogadóbbá” tenni a gyerekeket.

