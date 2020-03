Magyarország megelőzte az óvintézkedésekkel az európai országokat

A koronavírus-járvány idején éles viták zajlanak arról, vajon időben meghozták-e az európai országok a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. A V4NA utánajárt annak, hogy az egyes európai országokban az első fertőzött megjelenéséhez képest mikor hozták meg a legjellemzőbb óvintézkedéseket.

A veszélyhelyzetet Magyarországon az első regisztrált eset utáni 7. napon, Lengyelországban a 9. napon, Csehországban a 13. napon hozták meg. Ugyanezt az intézkedést Belgiumban a 37. napon, Spanyolországban a 45. napon jelentették be, ekkor egyébként kijárási tilalmat is rendeltek el.

Olaszországban, a koronavírus által leginkább sújtott uniós tagállamban január 31-én regisztrálták az első két koronavírus-pozitív beteget. Az olasz kormány 38 nappal ezután hirdette ki a teljes országra a karantént. Ugyanezt az intézkedést Nagy-Britanniában az 52. napon jelentette be Boris Johnson miniszterelnök.

Fontos eleme a vírus elleni védekezésnek az iskolák, egyetemek bezárása is. Olaszországban a diákok a vírusválság 34. napján álltak át a digitális tanításra. Ugyanezt az intézkedést Csehországban a 10. napon, Lengyelországban és Magyarországon a 12. napon, Ausztriában a 21. napon, Németországban és Svédországban pedig (az egyetemek tekintetében) a 45. napon tették meg. Belgiumban először csak az általános iskolákat zárták be, 37 nappal az első fertőzött megjelenése után, az egyetemeket akkor még nem, mostanra viszont ott is teljes mértékben átálltak a digitális távoktatásra. Franciaországban március 16-tól zártak be az iskolák és az egyetemek is, a nyugat-európai állam ekkor már az 52. napon tartott a fertőzés megjelenésétől kezdve.

