Magyarország tovább dolgozik a kárpátaljai magyarok helyzetének megoldásán

Remény van arra, hogy az ukrán közigazgatási reform keretében Beregszásznál olyan járás jöhet létre, amelyben magyarok alkotják a többséget – mondta Szijjártó Péter.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Magyarország tovább dolgozik azért, hogy a kárpátaljai magyarok helyzete megoldódjon, a nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférés kérdése rendeződjön – mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter az ukrán kollégájával folytatott egyeztetése után kifejtette: eredetileg úgy volt, hogy az ukrán politikus csütörtökön hivatalos látogatást tesz Budapesten, hogy megállapodást érjenek el a magyarok nyelvhasználatával és anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférésével kapcsolatban, továbbá egyeztessenek a miniszterelnök ukrajnai látogatásáról. A koronavírus-járvány miatt azonban a külpolitikai kapcsolattartás formái is megváltoznak, ezért videokonferencia keretében értekeztek, ami viszont limitált lehetőségeket biztosít nehéz, érzékeny kérdések megvitatására – magyarázta.

Kiemelte: Magyarország és Ukrajna egyetért, hogy Kárpátaljának sikertörténetnek kell lennie mindkét ország szempontjából, és ez az egyetértés reményt ad, hogy a nehéz kérdéseket is meg tudják oldani.

A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország ugyanakkor addig nem adja fel a NATO-Ukrajna bizottság üléseinek blokkolását, amíg nem találnak megoldást a magyar közösség jogainak érvényesülésére.

Elmondta: remény van arra, hogy az ukrán közigazgatási reform keretében Beregszásznál olyan járás jöhet létre, amelyben magyarok alkotják a többséget, „reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos félelmeket Ukrajnában le lehet győzni”.

Közölte: ukrán partnerével hosszasan beszéltek a koronavírusról, ebben a kérdésben is egymásra van utalva a két szomszédos ország. Ukrajna is szigorítja a határőrizetet, hétvégétől már csak autóval és gyalogosan lehet átlépni a határt, busszal és vonttal már nem – tette hozzá.

Kitért rá: Ukrajna köszönetet mondott, amiért Magyarország biztosítja a tranzitálás lehetőségét a Nyugat-Európában rekedt ukrán állampolgároknak. Amíg az ukránok betartják a szabályokat és az ukrán határőrizeti szervek kellő sebességgel dolgoznak, hogy ne alakuljanak ki Magyarországon forgalmi dugók, addig ez a lehetőség továbbra is fennáll – mondta.

Megjegyezte: az áruforgalom zavartalanságát is biztosítani kell a két ország között.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy számba vették a gazdasági együttműködés fejlesztésének lehetőségeit. A Magyarország által korábban kárpátaljai infrastrukturális fejlesztésre felajánlott 50 millió eurónyi kötöttsegély-hitel érvényességét még egy évvel meghosszabbítják, hogy a mostani nehéz helyzet után dönthessenek a fejlesztésekről – közölte.

Hozzátette: előrehaladást értek el egy új határátkelőhely megnyitásának ügyében is Nagyhódos és Nagypalád között.

Záhonynál felújítják a hidat, az M3-as autópályát pedig elviszik a határig, és van készség arra, hogy a másik oldalon is megépítik a forgalmi kapcsolatot – ismertette. A határmenti együttműködési vegyes bizottságot pedig a koronavírus-helyzet rendeződése után összehívják – fűzte hozzá.

Közölte: három kormányközi megállapodást rögzítettek: a megújuló energiák felhasználásáról, a járványügyi együttműködésről, valamint a két ország által kibocsátott diplomák és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről.

Szijjártó Péter közölte: jó hír, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodása alapján Oroszország továbbra is szállít gázt Közép-Európába Ukrajnán keresztül. Ez nem jelenti azt, hogy a diverzifikációs törekvéseket feladták volna, csütörtökön Szófiában a déli gázvezeték építésének állásáról is tárgyalnak, hogy mielőbb új útvonalon is be tudjon szerezni gázt Magyarország – hangsúlyozta a külügyminiszter.