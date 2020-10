Magyarul köszönte meg az EU elnöke a magyar kormány segítségét

Andrej Babis cseh miniszterelnök anyanyelvén, Ursula von der Leyen már magyar nyelven is megköszönte Magyarország kormányának segítségét, melyet Csehországnak nyújtott – írja a V4NA hírügynökség.

I welcome such solidarity between Member States. We need each other even more during this pandemic 🇨🇿🇭🇺

Üdvözlöm a tagállamok közötti szolidaritást, mint ahogy ezt most Magyarország 🇭🇺 mutatja Csehország 🇨🇿felé. A jelenlegi világjárvány alatt még nagyobb szükségünk van egymásra. https://t.co/oyfDAlhS34

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 24, 2020