Már korábban is bizonyított az operatív törzs ezredese

Az operatív törzs ügyeletvezetője a hét évvel ezelőtti márciusi havazásnál, és a 2013-as dunai árvíznél is bebizonyította, hogy egy vészhelyzet elhárításánál rendkívül fontos, miként irányítják a mentési munkálatokat, az azokban részt vevő szakembereket.

Lakatos Tibor rendőr ezredest az eredmény, a vészhelyzet elhárításának sikere motiválja. Ha baj van, minden más dolog hátrébb kerül nála a fontossági sorrendben – mutatja be a Magyar Nemzet az operatív törzs ügyeletvezetőjét.

Negyvenkilencedik születésnapját nem ünnepelte meg; azon a napon, március 17-én a veszélyhelyzeti korlátozások elrendelésével kapcsolatos intézkedések fontosabbak voltak mindennél Lakatos Tibor rendőr ezredesnek. A koronavírus-járvány miatt létrehozott operatív törzs ügyeleti központjának vezetője huszonnégy éve szolgál rendőrként.

Szombathelyen kezdte, nyomozóként, a magyar–szlovén–osztrák vasúti határ közelében vagonokat fosztogató, gázolajat, vasúti jelzőberendezések kábelkötegeit ellopó tolvajok nagy bánatára. A sikeres rendőrre a vezetők is felfigyeltek, 2013-ban már az Országos Rendőr-főkapitányságon dolgozott, ahol most a Rendészeti Főigazgatóság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Egyből a mély vízbe, pontosabban a nagy hóba került. Első budapesti munkanapjainak egyikén jelentették be 2013. március 13-án a hatalmas havazás miatti veszélyhelyzetet.

Már ekkor is a mentési munkálatokat irányító rendőri törzsben dolgozott, és figyelt munkatársaival az olyan fehér foltokra, amelyek egy ilyen helyzet megoldásánál hátráltathatják, késleltethetik ezt a tevékenységet – mondta el a Magyar Nemzetnek Lakatos ezredes.

Fontosnak tartotta, hogy a tapasztalatokat pár hónap múlva felhasználhatták, elkezdték fejleszteni azt az informatikai alkalmazást, ami jóval hatékonyabbá tette munkát. Azelőtt nehézkesebben ment az adatok összevetése, a jelentések kiértékelése, táblázatok elemzése. Egy számítógépes rendszerrel pillanatok alatt láthatták, hol, mi történik, kell-e még oda ember, vagy éppenséggel elvonható valahonnan az állomány egy része oda, ahol komolyabb a gond.

Az ORFK épületében két emelettel a felszín alatt ma is működik az operatív törzs ügyeleti központja. Más rendőri művelet esetén akár negyven rendőr dolgozik itt, a tömegrendezvények – nemzeti ünnepek, százezreket megmozgató események – biztosítását is innen felügyelik. Vészhelyzetben, veszélyhelyzetben a rendőrnek azonnal reagálnia kell az eseményekre, berohan tűzbe-vízbe, hogy életet mentsen. A rendőrség alapvető feladata azonban egy helyzet rendészeti biztosítása, a mentési munkálatok hátterének, lezárásainak, kiürítéseinek, tereléseinek végrehajtása, a lezárt területek őrzése.

„A 2013-as árvíz idején – már az új alapokon – azonnal tudtak reagálni arra, hogy merre kell utat biztosítani, hova kell vinni a lakhelyeiket elhagyni kényszerülő polgárokat. A rendőrök remekül megoldották ezt a nagyon fontos logisztikai problémát, amikor a legnagyobb volt a baj, Győrújbarátnál az útelzáró egységek is térdig gázoltak a vízben és pakolták a homokzsákokat. A törzs ismeri a humán tartalékokat is, ha kell az ország bármely pontján riadóztathatja a pihenő állományt. A migrációs válság tetőzésekor, 2015 szeptemberében is nagyon fontos volt a központi irányítás. A műszaki határzár felállítása után az illegális bevándorlás a magyar–szerb határszakaszról áttorlódott a magyar–horvát szakaszra, órák alatt ide kellett irányítani ezer rendőrt. A gyors reagálás mellett a legfontosabb feladat a koordináció, az együttműködés, a migrációs nyomásnál a bűnügyi felderítéstől egészen a menekültek elutaztatását követő takarításig mindent az akkori központi operatív törzs irányított, egyeztetve a feladatban részt vevő honvédekkel, katasztrófavédelmi egységekkel, mentőkkel, vasutasokkal, terrorelhárítókkal, idegenrendészeti hatóságokkal” – mutatott rá az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

Mint mondta, a koronavírus-fertőzés miatt elrendelt veszélyhelyzetben a helytállás egyik alappillére szintén a megfelelő együttműködés, a percre pontos adatszolgáltatás, elemzés volt. Akadtak nehézségek, hiszen a fertőzésveszély elhárításában részt vevő szervezetek szemlélete, gondolkodásmódja, végrehajtási eljárása teljesen más, az egészségügy másképpen működik, mint a rendőrség-honvédség parancsuralmi rendszere. Az egységes, közös hang megtalálása elengedhetetlen egy ilyen helyzetben – elemezte a helyzetet az ezredes. Időt kell szánni arra, hogy megtanulják egymás nyelvét, a merőben különböző alapelveket. A rendőrnek meg kellett tanulnia, hogy ami neki csak egy darab kórházi ágy matraccal és négy lábbal, az az egészségügyben dogozónak egy külön kis infrastruktúra – finanszírozással, orvossal-ápolóval, ügyeleti szolgálattal, lélegeztetőgéppel. A járványügyi szakembereknek új volt, hogy a rendőrség a fertőzöttek kontaktuskutatásában gyors és precíz, rövid idő alatt meg tudja találni, hogy kik lehetnek veszélyeztetettek egy beteg kapcsolatrendszere alapján, azok éppen hol tartózkodnak, hogyan tudják kezelni ellenőrzésüket, megakadályozva a vírus továbbterjedését.

„Sajnos még mindig keveset tudunk erről a vírusról, nem tudja még senki a világon, hogyan mutálódhat, az ismeretlen ellenség ellen a legnehezebb a harc” – fejtette ki Lakatos Tibor.

„A polgárok visszajelzésein is látszik, az első menetet megnyerte az ország. Az operatív törzs egy bizonyos népszerűséget is hozott, ráköszönnek az utcán, megköszönve a munkát” – fejezte be gondolatait a főtiszt.

A róla készült vicceket, animációkat sem tartotta bántónak. Mosolygott, amikor egy valóban rá hasonlító rajzfilmfigurához, Bart Simpsonhoz hasonlították.

Borítókép: Lakatos Tibor ezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője eligazítást tart a járványügyi bevetési egységnek, mellette Müller Cecília országos tisztifőorvos a Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában, a XIII. kerületi Teve utcában 2020. június 15-én