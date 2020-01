Már több mint 160 ezren hagyták el a Taal-vulkán környékét

A Taal az elmúlt hat napban folyamatos, de gyengülő aktivitást mutatott, viszont a környékbeli földmozgások, a kén-dioxid- és kisebb hamukitörések arra utalnak, hogy várható sokkal nagyobb hamu- vagy lávakitörés is – közölte a Fülöp-szigeteki vulkanológiai és földrengéstani intézet.

These might interest you