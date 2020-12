Máshogy értelmezik a nemzet fogalmát Közép-Európában, mint nyugaton

Közép-Európát és a határon túli magyarok helyzetét tekintve 2020-ban voltak pozitív és negatív fejlemények is Magyarország szemszögéből. A lengyel–magyar együttműködés megerősítését szolgálta a konzervatív lengyel államfő, Andrzej Duda idei újraválasztása, de bővült a budapesti kormány szövetségeseinek tábora a tavaszi szlovéniai kormányváltással is. A lengyel–magyar közös vétó is hatásosnak bizonyult, hiszen az EU-ban lekerült a napirendről az az elképzelés, hogy az uniós támogatások kifizetését homályos jogállamisági feltételek meglétéhez kössék.