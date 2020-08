Másra keni a felelősséget a Jobbik

A Jakab Péter vezette párt már mind a három hatalmi ág képviselőit hibáztatja egy saját magának köszönhető mulasztás miatt.

Bár a Jobbik elnöke, Jakab Péter hétfőn bejelentette, hogy a Kúrián támadják meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) számukra kedvezőtlen határozatát, az sem egyértelmű, hogy ki lesz jogosult a kereset benyújtására ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint. Ahogy a Magyar Nemzet megírta, az NVB egy bejelentés nyomán megállapította, hogy a tiszaújvárosi választási bizottság jogszabálysértően vette nyilvántartásba jelölőszervezetként a Jobbikot, mivel a párt év elején megválasztott elnöksége nincs közhiteles nyilvántartásba véve, ezért közülük senki nem rendelkezik aláírási joggal.

Ifj. Lomnici Zoltán a lap kérdésére felhívta a figyelmet: az NVB határozata azt mondja ki, hogy a Jobbik törvényes képviselőinek személyében és megbízásuk időtartamában bekövetkezett változásnak a közhiteles nyilvántartásban való feltüntetése nem a veszélyhelyzetre visszavezethető ok miatt, hanem a párt érdekkörében felmerült egyéb okok miatt nem történt meg eddig. „Ezen okok pedig a tisztújító kongresszusuk által hozott döntés alapján a változásbejegyzési kérelem kései és hiányos benyújtása, továbbá a párt által korábban indított változásbejegyzési kérelem halasztó hatálya voltak. Nagyon úgy tűnik, hogy a Jobbik ezt elbaltázta, és komoly jellemhiba, hogy ezt másokra kívánja kenni” – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán.

Emlékeztetőül: Jakab és a Jobbik sajtója több alkalommal is azt hangoztatta, hogy a Fidesz korlátozta a választási szabadságot, és az NVB mellett a bíróság elfogultságára tettek utalást, továbbá a kompetenciájukat is kétségbe vonták. Az NVB döntése ellen három nap fellebbezési ideje van Jakabéknak.

A Fővárosi Törvényszéket azért kérte számon a Jobbik, mert nem emelkedett jogerőre az a július 7-én kelt bírósági végzés, amelyben elrendelték a párt új elnökségének bejegyzését. Annak ellenére hibáztatják a törvényszéket, hogy az lapunknak is világosan kifejtette: az ítélkezési szünet miatt még nem telt le a 15 napos fellebbezési határidő. Amennyiben annak lejártáig valaki szabálytalanságot jelez, például a Jobbik év eleji tisztújító üléséről, és a bíróság helyt is ad az obstrukciónak, a jobbikos Bíró László csak függetlenként indulhat Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú egyéni választókörzetében az október 11-i időközi választáson.

Bár a baloldal beállt Bíró mögé, korábbi rasszista és antiszemita kijelentései miatt egyre többen fordulnak el tőle a saját szövetségesei közül is. Mások mellett Setét Jenő roma aktivista, Somogyi Zoltán, a Political Capital alapítója, Heisler András, a Mazsihisz elnöke, valamint Szél Bernadett, az LMP egykori társelnöke nevezték elfogadhatatlannak Bíró olyan kijelentéseit, mint „az országot nemcsak a Hasszánoktól, hanem a Sztojkáktól is meg kell védeni”, vagy azt, hogy tetűcsúszdásnak nevezte a zsidókat, a magyar fővárost pedig Judapestnek. Pikáns adalék, hogy az őt most papíron támogató Gyurcsány Ferencet szemkilövetőként aposztrofálta.

Közben a Jobbikból korábban távozó, de neve elhallgatását kérő forrás a PestiSrácoknak arról beszélt, hogy semmi sem változott a Jakab Péter vezette párt háza táján, folyamatosan zajlik az a fajta balra tolódás, amely egy ideje már meghatározó irányvonalat jelent a Jobbik vezetésén belül.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik elnök-frakcióvezetője felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. június 2-án.