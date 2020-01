Meghosszabbították a szerbiai magyar bérgyilkos letartóztatását

Tavaly márciusi elfogásakor a rendőrség azt közölte: a férfi ellen három ország is elfogatóparancsot adott ki. Szerb sajtóorgánumok beszámolója szerint az amszterdami és budapesti gyilkosságok mellett a férfi Belgrádban is követett el emberölést.

A gyanúsított védője a magyarországi gyilkossággal kapcsolatban azt fejtegette, hogy védence jogos védelmi helyzetben cselekedett, és kérte, hogy a bíróság óvadék megállapításával helyezze őt szabadlábra. Sajtóinformációk szerint D. Csaba Szerbiában és Spanyolországban is követett el bűncselekményt.

A rendőrség tavaly július 19-én közölte: előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés és csalás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást D. Csaba szerb-magyar kettős állampolgár ellen. Emellett több másik emberölési ügyet is vizsgálnak.

A Fővárosi Törvényszék tavaly júliusban számolt be arról, hogy beismert egy gyilkosságot a terhére rótt cselekmények közül az a Prágában elfogott férfi, akit a bíróság letartóztatásba helyezett. A gyanúsított ügyvédje a beismert gyilkossággal kapcsolatban jogos védelemre hivatkozott.