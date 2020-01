Megszavazta Misusztyin miniszterelnöki kinevezését az orosz parlament

Az 54. életévét márciusban betöltő miniszterelnököt technokratának tartják. Kinevezésével kapcsolatban több orosz lap is rámutatott arra, hogy egyetlen hatalmi csoportosuláshoz sem tartozik, mindenkivel rendezett a viszonya, és kifejezetten jóban van az elnöki hivatal második emberével, a vezetői káderutánpótlást felügyelő Szergej Kirijenkóval, aki korábban maga is volt már kormányfő.

A jelöltet 383 képviselő támogatta, 41 pedig tartózkodott. Nemmel senki sem szavazott, a 450 képviselő közül több az alkotmányozó munkatanács tagjaként maradt távol a szavazással egy időben megtartott tanácskozás miatt, amelyen részt vett Putyin is.

Putyin elnök rendeletben már véglegesítette is a döntést.