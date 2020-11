Megvárta a botrányos műsor végét az RTL Klub, csak utána kezdett magyarázkodni

Ahogy a Ripost nyomán az Origó többször beszámolt róla, az RTL Klub egyik – az ő terminológiájuk szerint – „valóságshow-jában” az egyik „sztárról” kiderült, hogy korábban arról írt, gépfegyverrel akar cigányokat gyilkolni. Az RTL Klub, amíg tartott a műsor, lapított, majd mihelyt véget ért, azonnal magyarázkodni kezdett.

2012-ben a RTL Klub-hősnő ezt írta ki Facebook-oldalára: „Annyira tele van a t…m a cigányokkal, hogy ha tehetném, végigsétálva a cigánysoron az összeset megsoroznám UZI-val. Hamarosan eljön az idő, hogy akkor is végigsétálok UZI-val, ha nem tehetném! Nem érdekel a következmény. Ezt másképp már nem lehet” – idézi az Origo.

Az RTL Klubot ez viszont nem zavarta, „sztárjukat” nem zavarták el az általuk valóságshow-nak nevezett műsorukból.

A magyar RTL Klub a luxemburgi székhelyű RTL Csoport tulajdonában van. A V4NA nemzetközi hírügynökség azzal a kérdéssel kereste meg a társaságot, hogy szerintük belefér-e egy cigányellenes szereplőből sztárt csinálni. Választ azonban ez idáig nem kaptak. Az Európai Parlament (EP) elnökét, David Sassolit, illetve Vera Jourovát, az Európai Bizottság egyik alelnökét is keresték az ügyben.

Utóbbitól nem érkezett válasz – a Magyarországot rágalmazó, az ő nevén megjelent Soros-jelentés után ez különösen furcsa -, viszont az EP sajtószóvivője a következő választ küldte a V4NA megkeresésére. „Nem áll módunkban kommentálni egy adott tévéműsort” – írták.

Ahogy a baloldal elindított egy antiszemita jelöltet ősszel Borsodban (és később egyébként kikapott) az országgyűlési választáson, ugyanúgy az RTL Klubot sem zavarta, hogy egy szélsőségesen rasszista és gyűlölködő nő szerepel náluk. Majd amikor már véget ért a műsor – és úgy gondolták, nem okoz nekik a botrány anyagi kárt – , magyarázkodni kezdtek. Pontosan ugyanazzal a taktikával, ahogy a baloldal mentegette saját antiszemita jelöltjét.

A formája a magyarázkodásnak az volt, hogy a 24.hu nevű baloldali propagandaoldalt tulajdonló Varga Zoltán érdekkörébe tartozó médiablog gyorsan megkérdezte az RTL Klubot, és csodák csodája, az RTL Klub válaszolt is.

Így:

„Az RTL Magyarország a kirekesztés minden formáját elutasítja, műsorainkkal a világ sokszínűségét igyekszünk bemutatni, következetesen kiállunk az egymással szembeni tolerancia és nyitottság fontossága mellett. (…) A műsor szerkesztőinek nem volt előzetes tudomása a 2012-es ügyről. A műsorba történő kiválasztása során Vincze Betti a leghalványabb jelét sem adta annak, hogy ezeket a számunkra fontos értékeket tagadná vagy akár csak megkérdőjelezné. Az eddigi közös munka alapján nincs okunk kételkedni abban, hogy amit a lentebb idézett fb-posztjában ezzel kapcsolatban leírt, azt őszintén és komolyan gondolja.”

Az RTL Klub-sztár bocsánatot kért, ez szerepel az említett facebook-írásban.

Vagyis: bocsánatot kért, tehát akkor korábban már nem is gyűlölködött, nem is akarta a cigány embereket géppisztollyal agyonlőni. Tehát lehet esténként mutogatni. Ahogy bocsánatot kért a borsodi antiszemita baloldali jelölt is. Tehát lehet jelöltként indítani.

Az RTL Klub persze – szórakoztató csatornához méltóan – tovább megy a mókázásban: arról is írnak, hogy a próbafelvételeken nem kérdőjelezte meg az RTL Klub megannyi értékeit. Vagyis, emiatt is jogosnak tartják a szerepeltetését. Hiszen, mint utalnak rá, a próbafelvételeken egyszer sem cigányozott, és amikor megkérdezték tőle, mire vágyik leginkább, akkor nem azt mondta, hogy gépfegyverrel megölni a cigányokat – értékeli a történteket az Origo.