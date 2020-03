Menczer Tamás: a magyar kormány intézkedései soha nem valaki ellen irányulnak

Mindig valaminek az érdekében hoznak rendelkezéseket.

A jelenlegi nemzetközi tudásunk alapján azt mondhatjuk, hogy a koronavírus elsősorban az idősekre veszélyes – mondta tájékoztatója kezdetén Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára – írja a Magyar Nemzet.

Ebből azt a következtetést gyorsan és egyszerűen le lehet vonni, hogy nagyon kell vigyáznunk az időseinkre, akkor járunk el helyesen és jól, hogyha vigyázunk az idős szeretteinkre és barátainkra, mert rájuk a legveszélyesebb ez a vírus. Az államtitkár bizalmat kért, legfőképpen az egészségügyi szakemberek irányába, és elmondta, hogy összefogással, ezen a helyzeten is túl fogunk jutni.

Az államtitkár szerint a második pont, hogy

a magyar kormány intézkedései soha nem valaki ellen irányulnak, nem egy másik ország ellen, nem más ország állampolgárai ellen, pláne nem magyar állampolgárok ellen, hanem mindig valaminek az érdekében hoz a kormány, illetőleg az Operatív Törzs intézkedéseket.

Nevezetesen ebben az esetben azért hoznak döntéseket és intézkedéseket, hogy a legnagyobb biztonsággal meg tudják őrizni a magyar emberek egészségét, illetőleg mindenkinek az egészségét, aki hazánkban tartózkodik, ezért nagyon fontos az, hogy együtt tudjunk működni, és velünk is mindenki együttműködjön, aki Magyarországon tartózkodik – fogalmazott Menczer Tamás.

Az államtitkár elmondta, hogy jelenleg a világ 100 országát érinti a koronavírus, több mint 106 ezer regisztrált esetet tartanak nyilván, Európában 43 országban jelent már meg a vírus, az Európai Unióban pedig mostanáig 26 országban. Menczer Tamás szerint érdemes megnézni a vírus dinamikáját is. Felhívta a figyelmet arra, hogy március 5-e és 7-e között, tehát itt a közelmúltban két nap alatt Olaszországban a betegek aránya 53 százalékkal nőtt, Dél-koreában 15 százalékkal, Iránban szintén több mint 50%-kal. Tehát ebben az esetben betegekről van szó.

A pánik mindig rossz tanácsadó

Jól látható tehát, hogy terjed a vírus, ennek megfelelően természetesen a magyar kormány is minden szükséges intézkedést meghoz, ugyanakkor arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy pánikra nincs ok, már csak azért sem, mert a pánik mindig rossz tanácsadó, kiváltképpen egy ilyen helyzetben – tette hozzá.

A külföldre utazók figyelmét arra hívta fel, hogy nemcsak Olaszországról beszélnek, hanem úgy általában,

mivel egy járványról van szó, senki nem tudja, hogy mit hoz a holnap, hogyan terjed a járvány, és egy adott országban a hatóságok milyen döntéseket hoznak. Tehát, ha valaki külföldön van, vagy külföldre akar utazni, akkor számolnia kell azzal a reális lehetőséggel, hogy bárhol, bármely országban a hatóságok szigorítást rendelhetnek el, adott esetben karantént is. Így, aki külföldre utazik, elképzelhető, hogy találkozik egy olyan helyzettel, hogy egy karantén által lezárt területen van.

Az államtitkár mindenki figyelmét újra felhívta a konzuli regisztrációra.

A konzuli regisztráció jelentősége most felértékelődik, ugyanis ha bárhol szigorítást rendelnek el, adott esetben karantént, akkor a leggyorsabban a konzuli regisztráció útján tudjuk azt megnézni, hogy ki tartózkodik az adott városban, régióban, településen, és így tudunk a leggyorsabban segíteni. A regisztrációt a konzuli szolgálat honlapján lehet megtenni, ez a konzuli szolgálat a kormany.hu oldalon is elérhető, de ha valaki beüti a Google keresőbe azt, hogy Külügyminisztérium, az első találat, amit kapni fog, a konzuli szolgálat honlapja, ha arra rámegy, rögtön látja azt, hogy hol tud regisztrálni konzuli védelemért, rögtön látja a jobb felső sarokban a budapesti konzulátusi centrum telefonszámát, ez a hét minden napján üzemelő budapesti koncenter, és rögtön látja az Utazási Tanácsok országonként című rovatot, ahol egy pillanat alatt meg tudja találni például Olaszországot, vagy bármely más országot.

Csak baj esetén hívják az ügyeleti telefonszámot!

Az államtitkár közlése szerint a két ügyeleti telefonszámot azoknak tartják fenn, akik bajban vannak, egészen konkrétan azoknak, akik a betegség tüneteit érzékelik magukon. Az a kérés, hogy a római és a milánói ügyeleti telefonszámot csak ezek az emberek hívják. Mindenki más számára ott van a call center telefonszáma, ha pedig valaki itthon van, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) zöld számait is fel tudja hívni.

Olaszországi helyzet

Szijjártó Péter miniszter utasításának megfelelően a Külügyminisztérium az egész éjszaka során, illetőleg a délelőtt során folyamatosan figyelemmel kísérte és értékelte azt, ami Olaszországban zajlik. A helyzet meglehetősen sokrétű, és talán egy picit képlékenynek is látszik. Kétségtelen, hogy az olasz hatóságok korlátozó intézkedéseket rendeltek el Lombardia tartományra nézve, illetőleg Lombardia tartományon kívül másik 14 megyére. Az olasz közigazgatási egységben a nagyobb a tartomány, aztán jön a megye, aztán jön a város, tehát Lombardia tartományra és Lombardia tartományon kívül 14 megyére rendeltek el korlátozást.

Ez a 14 megye egyébként Emília-Romana tartományban, Market tartományban, Piemonte tartományban és Veneto tartományban található. A magyar kormány jelenlegi tudása és értelmezése szerint az olasz hatóságok karantént nem rendeltek el – hangsúlyozta az államtitkár.

Újabb vörös zónát nem hoztak létre, narancs zónákról van szó. Ezt valahogyan úgy lehetne lefordítani, és ezt is írják, hogy az olasz kormány álláspontja alapján el kell kerülni a területeken történő, illetve a területekre történő ki- és belépést, illetve a belső mozgásokat is. Ez alól kivételt képeznek a nyomós okkal alátámasztható munkavégzés, egészségügyi okok, illetve engedélyezett, bejelentett lakhelyre történő visszatérés – mondta a tájékoztatón Menczer Tamás államtitkár.