Mi, vidékiek, nem látunk el Brüsszelig

A múlt héten a Népszavában a vidéki embereket lesajnáló felháborító írás jelent meg. A cikk szerint a vidékiek, különösen, akik a kormánypártokra szavaznak, annyira ostobák, hogy csak a kocsma és a templom pár száz méteres körzetéig terjed az érdeklődésük, s nem is értik, mit mondanak az ellenzéki politikusok, s el sem látnak Brüsszelig.

Ez utóbbival a szerző természetesen nem a vidékiek látásproblémáira szerette volna a figyelmet felhívni, hanem arra utalt, hogy errefelé bizony tahók élnek nagy számban.

Olvasóinkat arról kérdeztük ezen a héten, mit gondolnak erről, illetve mit gondolnak magukról ezzel kapcsolatban. Megjelölhető válaszaink szándékosan kicsit humorosak voltak, hiszen van ostobaság, ami ellen a legjobb védekezés a nevetés.

Olvasóink megértették ezt a kis fricskát, s kérdésünkre, hogy vajon ellátnak-e a vidéki emberek Brüsszelig, a válaszadók 40 százaléka töredelmesen bevallotta, hogy bizony, a vidéki emberek már csak olyanok, hogy nem Brüsszelig, de még Budapestig sem látnak el.

A szavazásban részt vevők 34 százaléka viszont úgy látja, a Népszavában megjelent írás tipikusan pesti liberális vélemény, sokszor olvashattunk már ilyet, miszerint a vidéki emberek buták, szűklátókörűek, csak ők, a pest liberálisok a „helikopterek”.

Olvasóink közel egyharmada viszont kicsit fejcsóválva annak a véleményének adott hangot, hogy micsoda világ már ez, a Népszavában már félkegyelműek is megírhatnak bármit? Szavazásunk tehát arra is példa, hogy itt, vidéken már megszoktuk az ilyesfajta lenéző véleményeket, de tisztában vagyunk az értékeinkkel, s magabiztosan nézünk szembe a minket

lesajnálókkal, s ha kell, ki is nevetjük őket.

Borítóképünk illusztráció