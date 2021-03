Miért támadják Sorosék a keleti vakcinákat?

A vírus megjelenése idején a fő baloldali hírportálok fél- vagy hamis információk alapján félelmet keltettek az emberekben, nem tárva fel azokat a hosszabb távú gazdasági hatásokat előttük, amelyeket egy országos leállás rejt magában. Nyilván a Soros-féle spekulánsoknak a gazdasági összeomlás, a külföldi hitelfelvétel az olyan, mint egy kellemes fürdő. Szeretnek lubickolni benne, így nekik mindenképp kapóra jön, ha egy-egy ország gazdasága megroppan – írja Tűzfalcsoport nyomán a Magyar Nemzet.

A lap kifejti, ezen túlmenően nyilván meglátták a politikai célokat is, ez pedig az álhírkeltéstől a válságkezelésig széles skálán mozgott. A jolly-joker azonban, mint minden válság esetében, a megoldás szokott lenni. Az, aki a birtokában van a megoldásnak, az lényegében uralja a helyzetet. Jelen esetben a megoldás nem más, mint a vakcina.

Sorosék és szövetségeseik felmérték, hogy ha Magyarországra olyan vakcinák érkeznek, amelyek felett ők rendelkeznek (részvények stb.), akkor élet-halál urai lesznek, ezért mindent elkövettek azért, hogy a keleti vakcinák ellen hergeljék az embereket. Hiszen az az ország, amelyik több erőforrással is rendelkezik, az kevésbé sebezhető, kevésbé lehet rá nyomást gyakorolni.

Ezért a vakcinák megjelenésével egy időben azokban a lapokban, amelyekben Sorosnak nagy a befolyása, erőteljes propagandatevékenység vette kezdetét a keleti vakcinák ellen. Soros magyarországi lapján keresztül jól megfigyelhető, hogy miként próbálták befolyásolni az embereket a vakcinák kapcsán. Tavaly februárban a Soros által finanszírozott 444.hu „virológus”-propagandistái még arról írtak, hogy: „Lényeg a lényeg, arra egészen minimális az esély, hogy még ha szokatlanul gyorsan is sikerülne kifejleszteni a védőoltást, annak bármilyen hatása lenne a most fenyegető járványra.”

Nagyon emlékeztethet ez a mondat az elhíresült „az a baj, hogy tovább mennek” kijelentésre. A migrációs válság csúcsán és az európai terrorhullám elején a 444.hu a fenti kijelentéssel adott hangot abbéli sajnálatának, hogy nem maradtak nálunk az agysebészek és a mérnök-tudós migránsok. Látszik, hogy a migrációs hullámhoz hasonlóan a mostani koronavírus-járvány is már a kezdetek kezdetén rácáfolt a 444.hu/Soros vágyálmaira. Hiszen nem volt kár azokért, akik továbbmentek, vakcinák pedig készülnek, és Magyarország az átoltottság tekintetében az Európai Unió élén áll.

Miután megírták, hogy nem a vakcina a megoldás, de kiderült, hogy mégis, akkor finomhangolást végeztek Sorosék, és arról kezdtek el cikkezni, hogy milyen komoly mellékhatásai lehetnek a vakcináknak. Beszámolók tömegével árasztották el az embereket arról, hogy Brazíliában milyen mellékhatásokat vált ki az éppen tesztelt kínai vakcina.

Majd a hergelést felváltotta a Gyurcsány-féle közvélemény-kutatás, amelyet a hitelesség kedvéért az Euronews kutatásának hívtak. (Nyilván utólag derült ki, hogy ki áll a felmérés mögött, mint ahogy az is, hogy módszertanilag megalapozatlan.)

Ebben a kutatásban már körvonalazódott az, hogy milyen irányba fognak elmozdulni Soros tollforgatói, hiszen a cikkben megállapították, hogy „a magyar emberek nem kérnek a koronavírus elleni védőoltásból, főleg nem a kínaiból és az oroszból”.

Miután elkészült a fals kutatás, már lehetett támadni vele a magyar kormányt, és a következő cikkeikben Sorosék erre hivatkozva gyakran megjegyezték, hogy Szijjártó hiába tárgyal a fél világgal a beszerezhető vakcinákról, mert a magyarok amúgy sem akarják azokat.

Miközben a keleti vakcinák ellen folyt a lejárató kampány, a jövőben, valamikor várható brüsszeli beszerzésekről (amelyek aztán meg sem érkeztek) már-már a szovjet győzelmi jelentések hangvételét meghazudtoló módon számoltak be.

Idézet a 444.hu egy januári cikkéből:

„Az EU-s szállítás is fel fog pörögni áprilisra, különösen, hogy Pfizer és a Moderna után az AstraZeneca is megkapta az EU-s engedélyt ma. (És további jó hírek érkeztek a Johnson & Johnson és a Novavax vakcináról is.) Már csak rá kell venni az AstraZenecát, hogy szállítsa is le a szerződésben vállalt mennyiséget. Ennek érdekében a jelek szerint keményebb módszerekkel is fellép az EU, exporttilalmat rendelve el az oltóanyagokra.”

Miután cikkek tömkelegében hivatkoznak pécsi virológusokra, akik szerint a kínai vakcinát meg kellene először vizsgálnia Brüsszelnek, és csak azután szabadna beadni Magyarországon, hivatkoznak Macron elnökre is, aki szerint „akár veszélyes is lehet a kínai vakcina”. Kontextusba helyezi a francia elnök szavait két apró tény, amelyet aztán a 444.hu is elismer, igaz nem fektet rá hangsúlyt, de a mi szempontunkból mindenképp kiemelendő:

Macron elismeri, hogy a vakcinák korai exportjával kínai előnyre tesz szert a nagy európai államokkal szemben; Franciaországban éppen a kínai szállítmányok Európába érkeztével egy időben a világhírű és elismert Pasteur Intézet kutatói inkább feladták a koronavírus-vakcinák kifejlesztéséért folytatott harcot, mert annyira elkeserítőek voltak a kezdeti eredményeik.

A 444.hu tehát kihasználja a lehetőséget, és tovább uszít a kínai vakcina ellen, de elfelejt arról már bővebben írni, hogy Európa egyik leggazdagabb országa épp feladja a vakcina kutatását. Mindezt megkoronázza Macron félelme a francia hegemónia zsugorodásáról. Tehát ne gondoljuk, hogy a francia elnök emberek millióinak az életéért aggódna, őt leginkább az zavarja, hogy az évtizedes francia előny tovább csökken.

A 444.hu-n január végével megsokasodtak a vakcinákról szóló hírek, szinte minden cikkben használják az úgynevezett hitelesítési faktort, vagy az általuk kinevezett „szakértőre”, vagy valamiféle baloldali kutatásra hivatkoznak, és hétről hétre elmondják, hogy a keleti vakcina nem jó, és a magyarok, de főleg a budapestiek nem is kérnek belőlük.

Ha nyugati vakcinákról van szó, akkor meglepően elnéző a 444.hu, ahogy a többi Soros-féle szatellitszervezet is. Álljon itt például egy márciusi írásuk, amely éppen azt próbálja meg elmagyarázni, hogy nincs összefüggés az oltás után elhalálozó osztrák nő és az AstraZeneca-vakcina között.

„Nagyon nagy a valószínűsége, hogy csupán véletlen egybeesés, ha valaki az oltás után lesz nagyon rosszul” – jelentik ki már a cikk címében.

A teljesség kedvéért íme egy idézet a cikkből: „Szívroham például általában reggel éri az emberek többségét, mégsem teremtünk összefüggést a reggeli rutinok, például a reggelizés és a szívroham között.”

Kínai vakcinával összefüggő halálesetről még nem tudni, de azt el tudjuk mindannyian képzelni, hogy kevésbé jóindulatú magyarázattal tálalnák Sorosék azt az esetet.

A kínai és más keleti vakcinák elleni baloldali, Soros-féle uszítás magyarázata elsősorban politikai indíttatású. Azzal, hogy Magyarország megpróbál úgy emberéleteket menteni, hogy közben a kínai és az orosz kormánnyal is tárgyal, az ő tudósaik által gyártott vakcinákat is beveti a járvány elleni harcban, nem megy szembe a tudományos racionalitással, csupán Soros és Brüsszel politikai érdekeivel. A fenti válogatás összefoglalja, hogy miképp jutott el a Soros-újság a „vakcina nem a megoldás” tézisétől addig, hogy csak a nyugati vakcina a jó megoldás.

Nem lennénk meglepve, ha Sorosnak komoly érdekeltségei lennének valamelyik nyugati vakcinagyártó cégben.