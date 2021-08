Nagy tisztelet övezi Magyarország családpolitikáját

Ez egy zártkörű, nem nyilvános találkozó, amelyet minden évben megrendeznek és amelyen döntéshozók, a közéletben dolgozók, gondolkodók és egyházi vezetők vesznek részt a világ minden részéről.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter is részt vett pénteken a Vatikánban azon a találkozón, amelyen Ferenc pápa fogadta és beszédet intézett a világ számos pontjáról érkezett katolikus politikusoknak. Novák Katalin a Magyar Nemzetnek beszámolt a hétvégén Rómában sorra kerülő, a keresztény politizálás lehetőségeiről szóló találkozóról, amelyen Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt vesz részt.

Mi a jelentősége a hétvégi római találkozónak?



Ez egy zártkörű, nem nyilvános találkozó, amelyet minden évben megrendeznek és amelyen döntéshozók, a közéletben dolgozók, gondolkodók és egyházi vezetők vesznek részt a világ minden részéről. A konferencia értelme az, hogy a keresztény értékek képviseletének lehetőségéről beszéljünk a közéletben és a politikai döntések során. Természetesen szó esik az aktuális afganisztáni helyzetről, az amerikai kongresszusból is jelen vannak képviselők, illetve van közöttünk olyan is, aki az előző amerikai adminisztrációban komoly tisztséget töltött be. A Közel-Keletről érkezőkkel is tudunk beszélni az afganisztáni helyzetről és a közel-keleti állapotokról.

Milyen egyéb témákról lesz szó?



A keresztény értékekre leselkedő veszélyekről, kiemelten a gender-ideológiáról. Amiben Magyarország különösképpen élen jár és emiatt a kormányzati döntéseinket igen nagy tisztelet övezi, az a családpolitika mellett a keresztényüldözés elleni fellépés, az üldözött keresztények védelme. A keresztény körökben ez igen nagy elismerést vált ki Magyarország iránt.

Római útjuk alkalmával találkoztak a Szentatyával is.



Ma délelőtt egy szentmisén vettünk részt a Szent Péter-bazilikában, majd ezt követően egy zárt körű pápai audiencián találkozhattunk Ferenc pápával. A hagyományos család védelméről, a gender-ideológia térhódításának veszélyéről volt szó, illetve arról beszélt Ferenc pápa, hogy a modern technológia nyilvánvaló előnyei mellett milyen súlyos kockázatokat rejt magában.

Ferenc pápa beszédében kitért a technológiai tartalmak politikai szabályozásának szükségességére, különösen a gyermekpornográfia veszélyeire.



Ferenc pápa beszédében valóban szerepelt a gyermekpornográfia, mint ránk leselkedő veszély. Figyelmeztetett, hogy fel kell vérteznünk magunkat ezekkel a veszélyekkel szemben is. Kiemelte, hogy bár a modern technológia megnyitja és közelebb hozza számunkra a világot és számos előnnyel is jár, de komoly veszélyeket rejt magában, ezekkel a veszélyekkel szemben fel kell vérteznünk és meg kell védenünk magunkat, élve a törvényhozás lehetőségeivel. A fogadást megelőző szentmisén szó volt arról is, hogy igen fontos, hogy az édesanyák és édesapák gondoskodhassanak gyermekeikről.

