Nem a tesztek állítják meg a vírus terjedését

A koronavírus-járvány terjedését a higiénés rendszabályok betartása lassíthatja, nem pedig a vírustesztek – jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján ugyanakkor hangsúlyozta:

folyamatosan szerzik be a szükséges vizsgálatokhoz a teszteket annak ellenére, hogy ezekből is hiány van a piacon.

A tesztekkel kapcsolatban általánosságban úgy fogalmazott: a tesztek csak egy pillanatfelvételt mutatnak és a diagnózis felállításához nyújtanak segítséget, ezért van olyan ország, ahol úgy döntöttek, beszüntetik a tesztelést. Müller Cecília ezzel vélhetően Szlovéniára utalt, ahol lapértesülések szerint drasztikusan csökkentik az elvégzendő koronavírus-tesztek számát, mivel a járvány arra a szintre lépett, ahol már nem lehet sikeresen felderíteni a kontaktokat. Ezért már csak a súlyos betegeknél fognak teszteket végezni.

A WHO főigazgatója ugyanakkor a múlt héten még arról beszélt, hogy „Nem harcolhatunk a vírus ellen anélkül, hogy tudnánk, hol van. Ez azt jelenti, hogy szemmel kell tartani, izolálni kell, tesztekre van szükség, és minden egyes esettel külön kell foglalkozni azért, hogy megtörjük a továbbfertőzés láncolatát” – szögezte le Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben a WHO-tagállamok képviselőinek találkozóján.

A tesztelés hazánkban is tovább zajlik: jelenleg már hét laboratóriumban végeznek koronavírus-vizsgálatokat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ nemzetközi referencialaboratóriuma és a Dél-pesti Centrumkórház mellett néhány napja kapcsolódtak be orvostudományi egyetemek vizsgálóhelyei is a munkába, de várhatóan még további laborokat is bevonnak