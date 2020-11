A rendkívüli hőség miatt nem csillapodnak az erdőtüzek Ausztráliában: elsősorban Új-Dél-Wales államban pusztítanak, de nagyos súlyos tűzvész tombol a Queenslandhez tartozó Fraser-szigeten is – jelentették hétfőn hírügynökségek a tűzoltók közlései alapján.

Új-Dél-Walesben kánikula van, több városban is melegrekordok dőltek meg. Vasárnap mintegy hatvan erdőtüzet jelentettek szerte az államból, és úgy tűnt, hogy többségüket sikerült megfékezni. A hétfői adatok szerint azonban továbbra is súlyos a helyzet, aminek a hőség mellett az erős szél is oka. A széllökések sebessége eléri a száz kilométert is óránként. A különböző számítások alapján nem lehet tudni pontosan, hány tűz ég, de akár száz is lehet az államban.

A 122 kilométer hosszú, 176 ezer hektáros Fraser-sziget területének negyven százalékát felperzselte az ottani tűz, de lakott területet egyelőre nem veszélyeztet. A szigetet a kontinenstől egy egy kilométer széles szoros választja el.

Ezek az első erdőtüzek Ausztráliában tavaly nyár óta, amikor fél Franciaországnak megfelelő terület égett le az országban, harminchárman életüket vesztették és tízezrek kényszerültek elhagyni otthonukat. Az erdő és bozóttüzek következtében csaknem hárommillió állat pusztult el vagy menekült el, a katasztrófa hétmilliárd dollárnyi kárt okozott a gazdaságnak.