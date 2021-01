Nem hibás a capitoliumi tüntetés miatt kitiltott netes alkalmazás

A konzervatív Parlert hibáztatták a capitoliumi zavargásokért és erőszak szításáért, közben azonban kiderült, hogy a Twitteren szervezkedtek az emberek. Közben egyre megosztottabb az amerikai társadalom is, van aki már az Egyesült Államok két külön országra szakadását vizionálja.

Szövetségi hatóságoktól derült ki, hogy a január 6-i capitoliumi tüntetést többek között a Twitteren szervezték és a koordinálták. Minderről az Associated Press (AP) számolt be, ahol azt írták, hogy a védelmi tisztviselők és a Nemzeti Gárda tisztviselői is tudtak róla, hogy tüntetés készül Washingtonban – írja jól adatolt cikkében a V4NA hírügynökség.

Ennek voltak jelei az interneten is, a Twitter oldalán, de arra nem számítottak, hogy a dolgok úgy elfajulnak, ahogyan az történt végül.

A hír azért is érdekes, mert mindeközben a konzervatív Parler közösségi oldalra próbálták meg rákenni a zavargásokat, ez a felület lett a bűnbak. Ez abban nyilvánult meg, hogy a legnagyobb internetes vállalatok, az alkalmazásboltot is üzemeltető keresőóriás, a legnagyobb online áruház, vagy az egyik népszerű szofvercég önhatalmúlag és politikai alapon léptek föl.

A Parlert le is tiltották a nagy tech cégek az áruházaikból, és az internetes felülete is eltűnt – a vezérigazgató szerint lehet, hogy többé már nem is tér vissza az online térbe a platform.

A Parler bűnbakká nyilvánításáról beszélt a Fox csatornán Glenn Greenwald is. Az újságíró és korábbi civil jogi ügyvéd szerint a tüntetés tervezésének a nagy része nem a Parleren zajlott, hanem a tech óriások oldalain. Rámutatott arra is, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 13 embert tartóztatott le a capitoliumi eseményekkel kapcsolatban, akik közül senki sem volt a Parler felhasználója.

Greenwald szerint a szervezés és buzdítás nagy része a Facebook-on, a Youtube-on és a Twitteren zajlott. Éppen ezért is tartja érdekesnek az újságíró, hogy a Google betiltotta a Parlert, miközben a hozzá tartozó Youtube-nak sokkal nagyobb szerepe volt a zavargásokban.

Az indulatok pedig nem hagynak alább az Egyesült Államokban. Bár Donald Trumpnak már csak pár napja van hátra az elnöki hivatalban, megindították ellene az alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) eljárást. Az amerikai emberek is nagyon egymásnak feszülnek a különböző vélemények miatt, az ellentét nagyságát pedig két felmérés is bizonyítja.

A Blaze a közösségi oldalán indított szavazást arról, hogy vajon az amerikai emberek képesek-e még arra, hogy értelmes párbeszédet folytassanak a politikáról a Twitteren. Bár a szavazás még nem zárult le, az eredményeket közben is lehet látni. A szavazók elsöprő többsége szerint nem képesek erre az emberek.

A Just The News reprezentatív felmérése is megmutatja, mennyire megosztott az Egyesült Államok. Azt kérdezték meg az emberektől, hogy támogatnák-e azt, hogy az Egyesült Államok két külön országra szakadjon szét – egy piros és egy kék államok alkotta országra, azaz külön válnának a demokraták és a republikánusok.

Az eredmény meglepő lett, a megkérdezettek mintegy egy negyede támogatná a szétszakadást. Közülük 11 százalék erősen támogatja, további 14 százalék pedig némileg. Bár az ellenzők többen vannak, rámutattak arra, hogy nem elhanyagolható az egy negyedes arány egy ilyen fontos kérdésnél.