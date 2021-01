Nem is regisztrált a vakcinára, úgy oltatta be magát soron kívül a baloldali polgármester

Hiesz György azzal a magyarázattal állt elő, hogy valójában nem is ő akarta beoltatni magát, őt megkeresték, egyébként nem is regisztrált, és nem is tudja, mi az oltási sorrend.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Zavaros, ellentmondásoktól hemzsegő magyarázkodásba kezdett Gyöngyös baloldali polgármestere, miután kiderült, hogy soron kívül, a szabályokat megszegve beoltatta magát a koronavírus ellen. Hiesz György nem mert az újságírók elé állni, a Hír TV elől elmenekült, majd az általa felügyelt Gyöngyösi TV stúdiójába ült be, hogy valódi kérdések nélkül megpróbálja megmagyarázni a történteket. Nem sikerült – írja az Origo.

Nevetséges, nyugodtan mondhatjuk, szánalmas magyarázattal sikerült előrukkolnia Hiesz Györgynek a Gyöngyösi TV-ben azt követően, hogy lebukott azzal, hogy soron kívül oltatta be magát a koronavírus elleni vakcinával. A gyöngyösi polgármester azzal a magyarázattal állt elő, hogy valójában nem is ő akarta beoltatni magát, őt megkeresték, egyébként nem is regisztrált, és nem is tudja, mi az oltási sorrend (ez gyakorlatilag minden nap elhangzik az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, és ezzel van tele a sajtó).

Hiesz nem is regisztrált az oltásra, mégis megkapta

Január első napjaiban a Bugát Pál Kórház személyzete egy idősotthonba ment oltani, de több vakcinát vittek, mint amennyire szükség volt – kezdte a magyarázkodást Hiesz az általa felügyelt tévében, a tőle függő műsorvezetőnek. A polgármester szerint, mivel a vakcina felbontása után hat óra van arra, hogy beadják a védőoltást valakinek, és már csak másfél órája maradt erre a kórház dolgozóinak, el kellett dönteni, mi legyen a többtucatnyi vakcina sorsa. Ezután szóltak a gyöngyösi háziorvosoknak – idáig a történet igaz, ezt írta meg a Pesti Srácok is.

Csakhogy Hiesz azt állítja, ezután keresték meg őt telefonon. Vagyis

állítása szerint gyakorlatilag „felkérték”, hogy oltassa be magát.

Hiesz György szerint a telefonban azt mondták neki: sok vakcina maradt meg, és csak egy órája van arra, hogy eldöntse, beadják-e neki a védőoltást.

Arról fogalma sincs, hogy az oltási terv szerint ki következett volna, ő nem tudja, hogy az ilyen helyzetre milyen protokollok vonatkoznak. Hiesz azt is elárulta, egyébként nem is regisztrált az oltásra.

Ez nem meglepő, a baloldali pártok hisztérikus kampányt folytatnak a regisztráció és az oltások ellen, nem csoda, hogy a Gyurcsányék által támogatott polgármester is ennek a kampánynak a részese. Az már annál megdöbbentőbb, hogy ezek után azonnal rohan, hogy beoltassa magát, miközben még nem is lenne rá jogosult (nem egészségügyi dolgozó, és még 65 éves sincs).

Később Hiesz saját magát cáfolta meg, amikor azt mondta: szerinte nem feltétlen jó az oltási sorrend – miközben korábban még arról beszélt, hogy nem tudja, hogy pontosan mi az. Egyet azért leszögezett:

szerinte a polgármestereket előre kell venni…

Menekült a kérdések elől a baloldali városvezető

Mint arról korábban beszámoltunk, Hiesz György, Gyöngyös baloldali polgármestere január elején kapta meg a vakcinát, amikor csak az egészségügyi dolgozók, valamint a veszélyeztetett betegek voltak jogosultak rá. A polgármester a városban élőket sem tájékoztatta arról, hogy megkapta a vakcinát. A Hír TV szerette volna megtudni Hiesz Györgytől, hogy volt-e jogosultsága a védőoltásra, de a politikus elmenekült a kérdések elől.

Azon túlmenően, hogy Hiesz politikai befolyásával visszaélve adatta be magának a védőoltást, több ok miatt is döbbenetes a történet. Egyrészről a

magánakcióját teljesen eltitkolta a választók elől, mindezidáig senkit nem értesített arról. Másrészről a létező összes szabályt megkerülte, figyelmen kívül hagyva az oltási tervben előírt sorrendet.

Mivel jelenleg az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit, dolgozóit oltják, ami után előbb a 89, majd a 65 évnél idősebbek következnek, így a még 65 év alatti polgármester értelemszerűen nem lett volna jogosult a vakcinára. Könnyen előfordulhat, hogy a településvezető önzésével mástól vette el a lehetőséget.

Az ügy azért is botrányos, mert a baloldal hónapok óta azzal hergeli a közvéleményt, hogy a Magyarországra érkező, illetve a kormány által lekötött oltóanyagok nem biztonságosak. Erre egyikük soron kívül, mindenki mást megelőzve beoltatja magát. Ezzel ismét bizonyítást nyert: a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal kizárólag politikai érdekekből támadja a vakcinákat, azt remélve, hogy a bizonytalan időszak elhúzódásának a kormány látja kárát.

Borítókép: Hiesz György (DK-Momentum-MSZP), Gyöngyös polgármestere beszédet mond az átalakuló Szent István Egyetemről tartott sajtótájékoztatón a felsőoktatási intézmény Gödöllői Campusán, a rektori díszteremben 2020. július 30-án.