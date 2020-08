Nem szűnnek a rendőröket ért atrocitások (videó)

Az elmúlt néhány nap alatt rengeteg támadással és veszélyhelyzettel kellett szembenézniük a rendőröknek, volt, ahol vascsővel támadtak rájuk, de lövöldözés és köpködés is történt.

Három rendőr súlyosan megsérült, amikor egy férfi vascsővel rájuk támadt Párizsban a 13. kerületben – írja a V4NA Hírügynökség. A rendőrök végül kénytelenek voltak a szolgálati fegyverüket használni, hogy megfékezzék, de így is kórházi ápolásra szorulnak, egyiküknek leszakadt egy ujja, egy másik pedig súlyos fejsérülést szenvedett. A rendőrök lakossági bejelentésre mentek ki a helyszínre és igazoltatni akarták a nadrág nélküli hajléktalan férfit, amikor az rájuk támadt. A támadó megpróbált elmenekülni, de a rendőrök rálőttek, majd letartóztatták – írja az RTL.fr.

Nizzában is lövöldözés volt, de itt nem a rendőrök lőttek, hanem ők voltak a célpont. Egy rendőrőrs közelében a Place Saetone-n adott le több lövést is egy ötven év körüli nő, ám a rendőrök nem sokat teketóriáztak, egyikük, aki a nő látókörén kívül volt, hirtelen lerohanta és a földre teperte. A történteket többen is felvették, Eric Ciotti helyi képviselő a Twitteren méltatta a rendőrök hidegvérét és bátorságát, kiemelve, hogy nem használtak fegyvert, holott fenyegetve voltak.

Felictiations aux policiers de #Nice06 remarquables de courage et d’efficacité face à un individu armé en plein cœur de ville pic.twitter.com/QO30FDuna9 — Eric Ciotti (@ECiotti) August 12, 2020

A város polgármestere, Christian Estrosi szintén közzétett a Twitteren egy videófelvételt és azt írta mellé, hogy büszke a város rendőreire, akik sikeresen ártalmatlanítottak egy fegyveres nőt és megakadályoztak egy tragédiát.

Grâce à leur sang froid, leur courage et leur expérience nos policiers municipaux ont réussi à neutraliser une femme armée et ont permis d’éviter une issue dramatique. Je suis fier des hommes et des femmes de notre @pmdenice. #Nice06 pic.twitter.com/gcm1ifyN2P — Christian Estrosi (@cestrosi) August 12, 2020

A nőnél egy Beretta típusú fegyver volt, melyben csak vaktöltények voltak és miközben megbilincselték a rendőrök, azt kiabálta, hogy lőjék le, mert úgy sincs veszíteni valója. Egy helyi rádió értesülései szerint pszichiátriai szakértői vizsgálatnak vetik alá – írja a Le Figaro.

A Lotaringiában lévő Metz városában sem unatkoztak a rendőrök, itt ugyanis egy erősen ittas férfi egy furgonnal nekiment egy bevásárlóközpont kapujának, majd megpróbált odébbállni, de menekülés közben összeütközött egy másik autóval. Kipattant a járműből és a másik kocsi sofőrét megfenyegette egy kalapáccsal, ekkor értek oda a rendőrök és elállták a furgon útját, hogy ne tudjon a férfi elmenekülni. Letartóztatták és bevitték a rendőrségre, ahol, kihasználva, hogy nem tudták a rendőrök ráadni a maszkot, leköpte őket. De itt még nincs vége a fordulatos történetnek, ugyanis ezután derült ki, hogy a furgont pár nappal korábban Luxemburgban lopták el, a férfi pedig illegális migráns, aki egy szót sem beszél franciául, ezért kitoloncolják az országból.

[#interpellation]

A Metz lundi soir, le conducteur ivre d'une camionnette signalée volée, enfonçait une grille d'accès au centre commercial Muse

Il s'enfuyait puis menaçait avec un marteau des automobilistes!

Appelés par les citoyens, les 👮‍♂️👮‍♀️ interpellaient rapidement l'individu pic.twitter.com/OjZKIngs7s — Police nationale 57 (@PoliceNat57) August 11, 2020

A szomorú sorozatnak ezzel még nincs vége. Párizsban tragédiával végződött egy rendőri igazoltatás, sajnálatos módon egy kerékpáros életét vesztette, amikor elütötte egy, a rendőrök elől menekülő autós. A részletek egyelőre nem ismertek, csak annyit lehet tudni, hogy a férfi nem volt hajlandó együttműködni a rendőrökkel, ezért üldözőbe vették és menekülés közben elgázolta a szerencsétlen kerékpárost. A gázolót azonnal letartóztatták, a történtekről a Le Figaro számolt be.