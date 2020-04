New Yorkban már tömegsírokba temetik a halottakat (videó)

Tömegsírokba temetik az újfajta koronavírusban elhunytakat New Yorkban, a város Bronx negyedével szemben fekvő Hart-szigeten – közölték a hatóságok.

Jason Kersten, New York büntetés-végrehajtási hivatalának szóvivője közölte, hogy a koronavírus-járvány idején naponta 24 halottat helyeznek ott örök nyugovóra.

A Hart-szigetén több mint másfélszáz esztendőn keresztül New York azokat temette el, akiknek egyetlen hozzátartozójuk sem volt, vagy a családjuk nem engedhette meg magának, hogy fedezze a temetés költségeit. Általában hetente 25 embert szoktak eltemetni ott.

Harton a közeli Rikers-sziget börtönében büntetésüket töltő elítéltek ásták, illetve ássák a tömegsírokat, és ők végzik a halottak elhantolását is. Sajtóinformációk szerint azonban

olyan sok a temetésre váró halott, hogy szerződéses alvállalkozókat is kell alkalmazni.

A temetésekről drónfelvételek készültek, és ezek bejárják az amerikai sajtót. A felvételeken óriási, téglalap alakú sírgödrök látszanak, fehér védőruhába öltözött emberek hangolják el a koporsókat. Az egyik felvételen az látható, hogy mintegy 40 koporsó vár erre. Amerikai sajtóértesülések szerint egyetlen hosszú sírgödörbe több mint 40 koporsó fér el. Az amerikai sajtójelentésekből nem egyértelmű, hogy csak azokat a Covid-19-ben elhunytakat temetik-e a szigeten, akiknek nem jelentkeztek hozzátartozóik, vagy azokat is, akiknek van családjuk. Bill de Blasio, New York város polgármestere korábban azt mondta, hogy azokat a Covid-19-ben elhunytakat, akiknek vannak hozzátartozóik, nem tömegsírban helyezik el. A polgármester a hét elején közölte, hogy tömegsírokat nyitnak, és jelezte, hogy a tömeges temetések a Hart-szigeten kezdődnek meg. Hozzátette, hogy

várhatóan a város egyik közparkjában is kialakítanak sírkertet.

New York városában már a kórházak mellé beállított 44 hűtőkamion és a hűtött sátrak is megteltek holttestekkel, a halottakat nem tudják hol tárolni. Phil Murphy, a szomszédos New Jersey állam kormányzója a héten jelezte, hogy ott is hűtőkamionokra van szükség, mert ott is megteltek a halottasházak. Hasonló gondokkal küszködik Chicago is. A városban csütörtökön már beszereztek 14 hűtőkamiont, amelyet szintén a kórházak mellé állítanak be, továbbá átalakítottak egy óriási, hűtött raktárt is halottasházzá. Ott egyszerre kétezer holttestet tudnak elhelyezni.