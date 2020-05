Operatív Törzs: már majdnem ezren kigyógyultak a járványból

Világviszonylatban is sikeresnek mondható a magyar védekezés, a halálozások száma európai összehasonlításban a legalacsonyabbak között van. Továbbra is szükség van azonban a védelmi intézkedések szigorú betartására ahhoz, hogy ez így is maradjon.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy május 7-e óta 378 személy vállalta a házi karanténban tartózkodók ellenőrzésére kifejlesztett elektronikus szoftver telepítését. Közel 11 ezer hatósági házi karantén van érvényben. Közel 1300 esetben intézkedtek a rendőrök a hétvégén szabályszegésekkel kapcsolatban. 235 magatartás-szegés volt vidéken a hétvégén – tette hozzá Kiss Róbert. A hétvégén a legtöbb esetben figyelmeztetéssel kellett élni a rendőröknek, vidéken 534 esetben kellett szabálysértési szankciót kiszabniuk. Rémhírterjesztés miatt eddig 85 esetben indítottunk büntetőeljárást – ismertette. Kiss Róbert elmondta azt is, megváltoztak a Horvátországba való átlépés szabályai: aki Magyarországról akar átmenni, annak igazolnia kell, hogy van kinti ingatlanja, munkaügyben kell beutaznia, vagy temetésre megy. Kiss Róbert hozzátette: a határokon nincs jelentős várakozási idő. Az emberek fegyelmezettségének is köszönhető az eddigi sikeres járványkezelés Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy március 4-én azonosították az első hazai fertőzöttet. Azóta az igazolt új fertőzöttek száma folyamatosan emelkedett – tette hozzá. Nagyon korlátozott időszak volt, amikor egy fertőzött 2-3 embernek adta tovább a betegséget. Mindenkinek megköszönte, hogy ilyen fegyelmezetten betartották a szabályokat, így nem szabadult el a vírus – mondta Müller Cecília. Sikeres járványkezelés zajlott – tette hozzá. Európai viszonylatban is alacsony a magyar halálozási arány Összesen 3284 igazolt fertőzöttet tartunk számon a mai napon. A tisztifőorvos hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy ennyi fertőzött van jelenleg, hanem a járvány teljes időtartama alatt összesen ennyi igazolt esetet regisztráltak. Az aktív fertőzöttek száma 1905 fő, ha a gyógyultak (958 fő) és elhunytak (421 fő) számát kivonjuk. 67 olyan esetet tartanak eddig számon, ami 19 év alattiakat érintett – mondta Müller Cecília. Az elhunytak száma szomorúságra ad okot, azonban Európa alsó harmadában szerepelünk ezekkel az adatokkal – mutatott rá Müller Cecília. Az elhunytak közül 198 áldozat 80 év feletti volt. Mint mondta, 40-49 év között nyolcan, 30-39 év között hárman hunytak el a 421 főből. Jelenleg továbbra is két gyermekkorú fertőzöttet tartanak nyilván, de állapotuk kielégítő – számolt be Müller Cecília. Az összes fertőzött 42 százaléka férfi, 58 százaléka nő, ez megfelel a magyarországi korfának, vagyis nem ad okot különösebb következtetésre. A területi eloszlásról azt mondta, továbbra is Budapest Pest megye és Fejér megye vezet a fertőzöttek számában. Zala megyében a bentlakásos idősotthonban történt megbetegedés miatt ugrott meg az esetek száma. A zárt közösségek érintettségének a száma befolyásolja jelentősen a konkrét számokat. Ha a szociális intézményeket, és a kórházakat levonjuk a budapesti és Pest megyei adatokból, akkor is ott van a legtöbb megbetegedés – tette hozzá. Minden negyedik meghalt személy idősotthonból származik, eddig 32 idősotthonban regisztráltak fertőzést – mondta Müller Cecília. 100 főből 74-en budapesti otthonokból származnak. A Pesti úton 42 fő a meghaltak száma és 305 főnél igazoltak fertőzöttséget.