Nicaraguában partot ért a Iota hurrikán

Nicaraguában partot ért a négyes erősségű Iota hurrikán – tudatta az amerikai hurrikánközpont helyi idő szerint hétfő este.

A hurrikán óránkénti 250 kilométeres széllökésekkel érkezett meg a közép-amerikai ország északkeleti részébe. Meteorológusok szerint a következő napokban özönvízszerű esőzésekkel, áradásokkal és földcsuszamlásokkal kell számolni a térségben.

A trópusi vihar korábban a kolumbiai Providencián söpört végig. Iván Duque kolumbiai elnök szerint ez volt az első hurrikán, amely Saffir-Simpson hurrikánskála maximális, ötös fokozatán érte el a latin-amerikai országot.

Az amerikai hurrikánközpont tájékoztatott, hogy Mexikóban és Közép-Amerika többi országában is érezni lehet majd az ítéletidő hatásait. A szakértők azt várják, hogy a vihar a szárazföld belseje felé haladva veszít erejéből, és szerdára feloszlik.

A térség még nem heverte ki az Eta pusztítását, amely november 3-án szintén négyes erősségű hurrikánként ért partot Nicaraguában, mindössze 25 kilométerre onnan, ahol most a Iota is tombol. Az Eta hatalmas károkat okozott a közép-amerikai országokban: ezrek váltak földönfutóvá, és több mint 150 ember vesztette életét, köztük egy falu mintegy száz lakója, akiket egy földcsuszamlás temetett maga alá.

A Iota az idei, szokatlanul heves atlanti hurrikánszezon 13. hurrikánja, és a harmincadik olyan vihar 2020-ban, amely elég erős volt ahhoz, hogy nevet kapjon. Az eddigi rekord évi 28 nevesített vihar volt. A 2020-ra kitalált 21 hurrikánnevet már rég felhasználták, ezért a kutatók 15 év után először a görög ábécé betűiről nevezték el a viharokat. A hurrikánszezon júniustól novemberig tart. Szakértők szerint a trópusi viharok intenzitásának növekedése az éghajlatváltozás egyik következménye.