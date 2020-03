Operatív Törzs: Egész Közép-Európában nő a fertőzöttek száma

Magyarországon továbbra is csak egyedi esetek vannak.

Megtartotta napi sajtótájékoztatóját a kormány által a koronavírus-járvány miatt létrehozott Operatív Törzs – ismertette a Magyar Nemzet.

Lakatos Tibor, a testület vezetője a tájékoztatót azzal kezdte, hogy elmondta, továbbra is nő a fertőzöttek száma egész Közép-európában.

A koronavírussal kapcsolatos koordináló operatív törzs ezért újabb intézkedéseket hozott a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

A vezető közlése szerint Ausztriában eddig összesen 104, Csehországban 26, Horvátországban 12, Romániában 13, Szlovéniában 12, Lengyelországban hat, Szerbiában és Ukrajnában egy-egy személy betegedett meg ettől a vírustól.

A cél az, hogy ez így is maradjon, és hogy megelőzzük a csoportos esetek kialakulását. Ezért is javasolta szombaton azt az Operatív Törzs, hogy a kormány mondja le a március 15-ei központi ünnepséget, ahol több tízezer magyar ember szokott együtt ünnepelni. A kormány ezt a javaslatot elfogadta, és az emberek biztonsága érdekében lemondta a Múzeumkertnél szokásos rendezvényt – emlékeztetett rá Lakatos Tibor.

Megerősítették: Hét fertőzött van Magyarországon

Magyarországon ma hét fertőzött személyt tartanak nyilván, ebből öt külföldi, kettő pedig magyar állampolgár. A fertőzöttek száma a tegnapi adatokhoz képest kettő fővel változott, egy iráni és egy magyar állampolgárral. Mindketten szoros kapcsolatban álltak a már korábban diagnosztizált személyekkel. Jelenleg iráni fertőzöttből van a legtöbb, ők négyen vannak, egy fő brit és kettő magyar állampolgár szervezetében tudták igazolni az új koronavírust – sorolta a tényeket Lakatos Tibor.

A törzs vezetője nyomatékosította, hogy minden egyes fertőzött beteg esetén zajlik a járványügyi eljárás és a kutatás. A járványügyi szakemberek kikérdezik ezeket a személyeket, hogy az elmúlt időszakban mikor hol jártak, és kikkel érintkeztek. Minden potenciális fertőzöttnél el kell végezni a laborvizsgálatot, és ezt el is végzik.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ eddig 319 laboratóriumi vizsgálatot végzett el.

Az olasz kirándulást követően karanténba kerülő diáklányok különböző tünetek nélkül, a betegségtől mentesen elhagyták kísérőikkel együtt a kórházat.

A globális fertőzöttek száma 106 439 fő, de ez a szám szinte 10 percenként változik. A meggyógyultak száma 60 093 fő, tehát jóval 50% fölé emelkedett a felépült betegek száma, és 3594 beteg hunyt el világszerte.

A tegnapi napon szükség volt rendőri intézkedésekre is, ahogy arról a szombati sajtótájékoztatón is volt már szó, a VIII. kerületben zajlott rendőri intézkedés két iráni személlyel kapcsolatosan, akik nem akarták magukat alávetni az elzárással kapcsolatos szabályoknak.

Szerencsére a rendőrök meggyőző erejének köszönhetően mégis önként bevonultak a Szent László Kórházba a számukra előírt kötelező hatósági vizsgálatra.

Sajnos az a tapasztalat, hogy az iráni fertőzöttek nem állnak együttműködésben sem az egészségügyi személyzettel, sem a hatóság tagjaival.

A Szent László Kórházban a rendőri jelenlétet kellett biztosítani annak érdekében, hogy az iráni állampolgárok ne bántalmazzák esetlegesen az ápolókat, az orvosokat, illetve ne hagyják el a korlátozó rendszabályok ellenére a kórház területét. Itt a helyszínen megjelent az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság két képviselője is, akik tájékoztatást adtak arról, hogy amennyiben nem tartják be a szabályokat, és nem vetik alá magukat a hatósági intézkedéseknek, akkor részint bűncselekmény elkövetése miatt felelniük kell, másrészt kockáztatják további jogszerű magyarországi tartózkodásukat.

Eddig ilyen eset csak iráni állampolgárokkal fordult elő – tette hozzá Lakatos Tibor.

A törzs vezetője azt is elmondta, hogy a határátkelőhelyeken 427 orvosi vizsgálatot végeztek el. Továbbra is zárva tartanak a tranzitzónák a bevándorlás, járványügyi kockázatai miatt. Jelenleg egyébként 306 fő tartózkodik a két tranzitzónában.

Hétfőtől lép életbe a repülőterekről érkező légi járatok korlátozása

A Magyarországra érkező milánói, vagy annak 100 kilométeres körzetében található repülőterekről érkező légi járatok korlátozása március 9-én nulla órakor lép érvénybe.

Az Operatív Törzs korábbi döntésének megfelelően továbbra is zajlik a Szent László Kórház férőhelyének bővítése. Felkészültek arra, hogy ha ennél is több gyanús eset kivizsgálásra válik szükségessé, akkor el tudják helyezni a betegeket, és el tudják különíteni a fertőzött személyeket. Ezenkívül további intézkedési tervek készülnek a kórházi kapacitások bővítésére.

Látogatási tilalmat vezetnek be a kórházakban és az idősotthonokban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívást tett közzé a fekvőbeteg ellátást végző egészségügyi intézmények vezetői részére, melyben felkérték a koronavírus gyanús esetek számának emelkedése miatt az egészségügyi személyzetet, az egészségügyi dolgozókat, hogy a járványos megbetegedések időszakára szüneteltessék vagy halasszák későbbi időpontra külföldi utazásaikat, egyrészt saját maguk, családjuk és betegeik érdekében, másrészt pedig az egészségügyi ellátás biztonsága érdekében – tájékoztatott az Operatív Törzs vezetője.

Felhívást fogalmaztak meg azzal kapcsolatosan, hogy a kórházakban és az idősek otthonaiban látogatási tilalmat vezessenek be az intézményvezetők, a betegek és az időskorúak fertőződésének megakadályozása érdekében.

Az iskolák halasszák el a tervezett osztálykirándulásaikat!

Szintén felhívást tesz közzé az Operatív Törzs azzal kapcsolatosan, hogy az iskolák lehetőség szerint halasszák el az osztálykirándulásaikat.

Korábban már nyilvánosságra hozták azokat az intézkedési terveket, melyek a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt létesítmények vonatkozásában készültek a fertőzés megfékezése érdekében.

Ezen terveknek az aktualizálása folyamatosan megtörténik a járványügyi helyzet figyelembe vételével, és ezt az intézkedést kiterjesztették a minisztériumokra, illetve az Országházra is, hiszen nagyon sok külföldi turista látogatja például a Parlament épületét

– tette hozzá Lakatos Tibor.

Az önkormányzatok által végzett betegszállítási tevékenység most az Országos Mentőszolgálat feladata, és ezeknek a betegeknek a szállítását az Országos Mentőszolgálat kapacitásai átcsoportosításával is folyamatosan végzi. Van olyan önkormányzat, amelyik ingyenesen hívható zöld számot működtet, amely szintén a szakemberek segítségével próbál választ adni a felmerülő kérdésekre.

Az Operatív Törzs döntésének értelmében az ügyeleti központ folyamatosan működteti azt a két zöld számot, amelyet kifejezetten erre a célra hoztak létre. Az egységes tájékoztatás érdekében a törzs indokoltnak tartja, hogy ezekkel a zöld számokkal összhangban történjen meg a tájékoztatás mindenhol.

A tegnapi napon ugyan volt egy kis hátralékuk a megválaszolt elektronikus levelekkel kapcsolatosan, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ megemelte azoknak a munkatársainak számát az ügyeleti központban, akik mind az elektronikus levelekre, mind pedig az ő számukra beérkező hívásokra válaszolnak. Jelenleg körülbelül tíz olyan elektronikus levél van, amelyre nem tudtak még választ adni, de folyamatosan zajlik ezeknek a kérdéseknek is a megválaszolása. Az elmúlt napokban 500-at meghaladó telefonhívás és 300-at meghaladó elektronikus levél érkezett be az ügyeleti központba. A kollégák áldozatos munkája nagyon nagy segítség az állampolgárok hiteles tájékoztatásában – mondta a tájékoztatón a törzs vezetője.

Schanda Tamás: Szigorú fegyelemre van szükség a diákok és az oktatók részéről is

A tájékoztatón Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, hogy a fertőzötteken belül a diákok aránya jól mutatja, hogy szigorú fegyelemre van szükség a felsőoktatási intézmények és hallgatóik, oktatóik részéről. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium már február elején felszólította az egyetemeket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, és azóta többször is nyomatékosították ezt a kérést. Az intézmények a felhívás óta folyamatosan tájékoztatják a minisztériumot és az Operatív Törzset is az aktuális helyzetről és a megtett lépésekről. A tárca most újra arra kéri őket, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel és alapossággal járjanak el a járvány megelőzését szolgáló intézkedések ügyében.

Azt várjuk az intézményekkel, hogy hívják fel magyar és angol nyelven egyaránt a hallgatók figyelmét arra, hogy feltétlenül jelezzék, ha fertőzött területen jártak az elmúlt hetekben, és tartsák be a szükséges egészségügyi biztonsági előírásokat. Tájékoztassák őket arról is, hogy a járványügyi intézkedések megkerülése, kijátszása bűncselekmény. Tehát amennyiben nem működnek együtt a hatóságokkal, akkor súlyos következményekkel kell szembenézniük. A törvények ugyanis nemcsak a magyarokra vonatkoznak, hanem mindenkire, aki az országban van

– húzta alá a miniszterhelyettes.

Ha egy hallgató arról értesül, hogy egy társa fertőzött területen járt, akkor kérje meg, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket, és amennyiben úgy látja, hogy az illető erre nem hajlandó, akkor azonnal értesítse az egyetem ebben az ügyben illetékes vezetőjét, illetve ha van, akkor az egyetemen megalakult operatív törzset. A kormány és a hatóságok minden szakterületen teszik a dolgukat, de az egyes emberek felelősségteljes magatartása elengedhetetlen ahhoz, hogy megfékezzük a vírus terjedését.

Senki nem nyerészkedhet a járványon

Ami a fogyasztóvédelmet és a kereskedelempolitikát illeti – folytatta az államtitkár – megerősítették az ellenőrzéseket, és folyamatosan egyeztetnek a partnerekkel és a szakmai szervezetekkel.

Meggyőződésünk ugyanis, hogy senki sem nyerészkedhet a koronavírus veszélyen, illetve az amiatt aggódó embereken.

A kollégáink ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiszűrjék azokat a kereskedőket, akik extra profitra akarnak szert tenni, és azokat is, akik silány áruval akarják átverni a magyar embereket. Február 28-án éppen ezért országos fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzést rendeltünk el. Ennek keretében a kormányhivataloknál dolgozó kollégáink kiemelten figyelik az árak változását, valamint laboratóriumi vizsgálatokat végeztetnek a kézfertőtlenítő és más fertőtlenítő szereken. Az árakat a tartós élelmiszereken, a fertőtlenítő szerek és a háztartási papíráruk esetében vizsgálják elsősorban a kollégák – tájékoztatott Schanda Tamás.

Az esetleges áruhiányok egyébként nem jellemzőek a fogyasztás kiegyensúlyozott – mondta az államtitkár.

Kérdésekre adott válaszok, egy-egy mondatban

A szervezőket terheli a felelősség, ha az Operatív Törzs ajánlása ellenére mégis megtartanak egy tömegrendezvényt

Az Operatív Törzs általános javaslatokat tud megfogalmazni, ennek mérlegelésével tud döntést hozni a szervező.

Az egészségügyi intézményekben a fertőzött betegek teljesen külön kerülnek elhelyezésre a gyanús esetektől.