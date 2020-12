Orbán Viktor: aki be kívánja magát oltani a koronavírus ellen, regisztráljon! (videó)

A koronavírussal vívott csata döntő fázisába értünk a miniszterelnök szerint.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kormányfő az Operatív Törzs karácsony előtti utolsó ülését követően, közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a koronavírus elleni oltás és az ahhoz kapcsolódó regisztráció fontosságára.

„A csata döntő fázisába léptünk. Aki be kívánja magát oltani a koronavírus ellen, regisztráljon: vakcinainfo.gov.hu”

– írta a poszthoz a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta: az első adag vakcina három nap múlva megérkezik Magyarországra. Az oltási tervet az Operatív mai ülésén véglegesítették és jóváhagyták. Az első vakcinákból az orvosok, ápolók és a betegek életéért küzdő, intenzív osztályokon dolgozók kapnak majd először – tette hozzá.

Később tömeges oltás is kezdődik majd, a pontos időpontot még nem lehet tudni – mondta. Az, hogy ez milyen vakcinával fog történni, az az EU-s és a magyar hatóságok által lefolytatott engedélyeztetési eljárásoktól függ. „Mindenkivel tárgyalunk: nyugati, keleti, amerikai, európai, orosz, kínai és izraeli termékekről is” – tette hozzá.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a betegség ellen védettek számára, vagyis azoknak, akik átestek korábban a fertőzésen, vagy beoltatták magukat, készül vakcinaigazolás, egyfajta digitális útlevél is,

ez összhangban van az EU hasonló törekvésével is – jegyezte meg. Ez igazolja majd, hogy ők védettek, már nem fertőznek meg senkit. A vakcinaigazolás első verzióját a Belügyminisztérium már ki is fejlesztette, ezt az Operatív Törzs ma reggeli ülésén meg is tekinthették – árulta el Orbán Viktor.

A kormányfő végül mindenkit arra kért, a tömeges oltások megkezdéséig tartsuk be az szabályokat és az előírásokat.