Orbán Viktor: érvényt szereztünk a közép-európai érdekeknek – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút péntek reggel.

Régóta egyeztettünk a németekkel

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy úgy sikerült hozni az eredményt az uniós csúcson, ahogy Izland ellen 0–1-ről nyertünk a labdarúgásban. Kifejtette, már hónapok óta zajlottak a tárgyalások a német elnökséggel a költségvetési kérdésekről és az Európai Parlament lépéseiről. Szólt arról is, hogy az EP régóta szeretné átvenni a hatalmat az Európa Tanácstól. Ez volt az egésznek az európai dimenziója – ismertette a miniszterelnök.

A Kossuth rádió interjúját itt meghallgathatja:

Közös európai siker született

A kormányfő kiemelte, a fő cél az volt, hogy a politikai kérdéseket válasszák el a költségvetési kérdésektől. Köszönetet mondott a lengyeleknek, úgy vélte, nélkülük nem biztos, hogy sikerült volna elérni a mostani eredményt.

„Ez egy közös európai siker” – tette hozzá.

Folyamatos harc zajlik az unióban

Orbán Viktor szerint az EP az egész unió irányítását szerette volna átvenni. Közölte: az EP szerint Brüsszel az unió központja, míg a kormányfők szerint a nemzeti fővárosokban van az EU vezetése. Az unió fejlődését az állam- és kormányfők fejezik ki, ez ellen zajlik a folyamatos küzdelem. Az EP mögött azonban egy hálózat található, és itt jönnek a képbe Sorosék – fogalmazott a miniszterelnök.

„Mindig válaszolni fogok Soros támadásaira”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Soros György több alkalommal megtámadta Magyarországot. „Nagy kérdés volt, hogy a világ legkorruptabb emberével vitába szálljak-e, de ha én nem szállok vitába, akkor senki nem fog” – tette hozzá.

„Azonban a válaszomat nem hozta le a sajtó, ezért indítottam egy szamizdatot itt, Magyarországon. Mindig válaszolni fogok ezekre a támadásokra” – hangsúlyozta a kormányfő.

Soros átlépett egy határt

Orbán Viktor szerint Soros György támadása most túlment egy határon.

„Lehetetlenség, hogy egy amerikai spekuláns ott ártson a magyaroknak, ahol tud, ez nincsen jól. A magyar nemzeti érdeket határozottabban kell képviselni a jövőben!” – tette hozzá.

Újabb gazdaságvédelmi tervek jönnek

A kormányfő arról is beszélt, hogy hamarosan újabb gazdaságvédelmi akciótervet jelent be január 1-jétől. A jövő nem gazdasági természetű kérdéseiben a véleménykülönbségek fennmaradtak – tette hozzá. Bőven lesznek még viták a jövőben, így a migráció területén is. 34 millió bevándorlónak akarnak lakást és segélyt adni – emlékeztetett Orbán Viktor.

Nem diktálhat az egyszázaléknyi kisebbség

A genderkérdések kapcsán kifejtette, egy normális magyar ember nem is érti, mik ezek. Úgy vélte, hogy Nyugat-Európában a kivételekre építenek.

„Nem lehet 100 ember életét egy kivétel alapján szabályozni

– tette hozzá.

– Senki sem követelheti, hogy a maradék 99 százalék életét az egy százalék kivételre építsék. Így nem lehet megszabni az életet, ezért is döntött az Országgyűlés az alaptörvény módosításáról” – hangsúlyozta.

A helyzet nem romlik

Orbán Viktor a koronavírus kapcsán úgy nyilatkozott, egyelőre nincsenek felszabadító erejű hírek e tekintetben. Beszélt arról, hogy a németek teljesen le fogják zárni az országukat.

„Mi jól felkészültünk a második hullámra, az egészségügyi rendszer el tudja látni a betegeket. A fáradtság most a legnagyobb probléma. Le a kalappal az orvosok, ápolók és kórházvezetők előtt. A helyzet nem romlik” – tette hozzá.

35 ezer ember számára érkezhet vakcina

„Senki ne tervezzen síelést, a határok továbbra is zárva maradnak” – közölte. Orbán Viktor elmondta, hogy december 27-étől 35 ezer ember számára érkezhet vakcina. „Elsőként az egészségügyi dolgozók körében oltunk majd” – tette hozzá. Kiemelte: ingyenes és önkéntes lesz az oltás.

Készen áll az ország az átoltásra

Orbán Viktor elmondta, hogy a regisztrációnak lesz jelentősége, mert ha nagy mennyiségben lesz itt az oltás, akkor a szerint oltanak majd. „Most is képesek lennénk egy-két nap alatt átoltani mindenkit, minden rendelkezésre áll. A vakcina hiányzik egyelőre” – tette hozzá.

Idén kiskarácsony lesz

A miniszterelnök úgy fogalmazott, idén kiskarácsony lesz. Megjegyezte, most le kell mondani a rokonlátogatásokról az egészségünk érdekében. Talán húsvétkor, vagy a következő karácsonykor térhetünk vissza a korábbi évekhez – jegyezte meg. Hozzátette: december 21-én döntenek majd a szenteste szabályozásáról.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában