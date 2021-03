Orbán Viktor: amikor eléri az átoltottság a 2,5 milliót, el lehet kezdeni az újraindítást – HALLGASSA MEG!

Az oltások számának növekedése a legfontosabb védelmi intézkedés – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Még egy hétig érvényben maradnak a korlátozások

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején azt mondta, hogy a legfontosabb döntés az volt, hogy a hatályban lévő korlátozó intézkedések még egy hétig fennmaradnak hétfőtől számítva. Meghalt 213 beteg, 1174 ember van lélegeztetőgépen, valamint még több mint 9 ezren vannak kórházban. Éppen ezért nem lehet most lazítani – írja az Origo.

Még bőven van kapacitás

Orbán Viktor közölte, hogy a lélegeztetőgéppel felszerelt ágyak kapacitásának a felét még nem értük el, és ugyanez igaz a kórházi ágyakra. A legfőbb kérdés, van-e elég ember. A kormányfő közölte, hogy a kórházigazgatók felkészültek, és minden kórház biztos irányítás alatt van.

Természetesen minden vezetőnek volt problémája, de meg is tudják oldani ezeket központi segítséggel.

A rezidenseket javarészt beoltották és vezényelték is őket.

Ezt már nem viselnénk el

Orbán Viktor elmondta, hogy további szigorításokat már nem biztos, hogy elviselnének az emberek. Most jó esély van arra, hogy az iskolákat újranyissuk – tette hozzá. Szólt arról is, hogy komoly összefüggés van az elhízás, a cukorbetegség és a betegség súlyos lefolyása között. A szolgáltatószektorban is nagy probléma van a kialakult helyzet miatt – tette hozzá. Ha újra tudjuk indítani a gazdaságot, akkor erős és bőséges év lesz a következő.

Ez a legfontosabb védelmi intézkedés

Orbán Viktor közölte, hogy

az oltások számának növekedése a legfontosabb védelmi intézkedés.

Minden héten négyszer-ötször annyi embert oltanak be, mint ahányan megbetegednek – tette hozzá. Lezárult a nemzeti konzultáció, az Operatív Törzs készíti az újraindítási tervet. Olyan oltási terv kell, ami megmutatja, mi történik, ha bizonyos számú oltott van. A kormányfő azt mondta, hogy akkor tudják megtenni az első újraindítási lépést, amikor minden 65 év feletti regisztrált be lesz oltva.

Ha a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, akkor érjük el ezt a szintet.

Elérhetjük a 1,5 millió beoltottat

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az egész húsvét külön járványügyi intézkedést igényel, erről jövő héten tájékoztatnak. A kormányfő elmondta, hogy a beoltott emberek száma ma haladja meg a 1,5 milliót. 1,260 millió az oltási igazolvánnyal rendelkezők száma. Mindez azt jelenti, hogy nagyjából kétmillió védett ember dokumentáltan van. Mindezek mellett van a látencia is, akik nem tudják, hogy megfertőződtek – tette hozzá. Ez a csoport is kaphat igazolványt, ha átesik egy vizsgálaton, és kiderül, hogy korábban fertőzött volt. Lesznek a nyitásnak olyan szakaszai, amikor a védettségi igazolvánnyal több szolgáltatás lesz elérhető – tette hozzá.

Orbán Viktor: a baloldal jó lenne, ha befejezné az oltásellenes kampányát

Orbán Viktor Szaniszló Sándor DK-s polgármester akciójáról azt mondta, hogy a baloldal jó lenne, ha befejezné az oltásellenes kampányát. Aki oltásellenes, az kockára teszi az emberek életét – tette hozzá.

Beszerzési rend

Brüsszel titkosítja a szerződéseket, amely a beszerzési rendeket mutatja be. Az unió elszúrta a vakcinabeszerzéseket, ez a második csalódásunk a migrációkezelés után. A nemzeti kormányok, parlamentek felett még nem járt el az idő – fejtette ki, majd elmondta: nagy mennyiségű AstraZaneca érkezik a következő héten hazánkban.

Újabb vakcinát rendeltünk, és további vakcinák bevizsgálásra kerül sor – fejtette ki a miniszterelnök, megjegyezve:

Brüsszeltől vakcinát várunk, nem útlevél-szabályozásokat.

Jó esélyünk van arra, hogy a kiesett AstraZenaca-vakcinát tudjuk pótolni

A kormányfő arról is beszélt, hogy a következő időszakban több mint félmillióval kevesebb AstraZeneca-vakcina érkezik. Ha ez így van, akkor 500 ezerrel több keleti vakcinát kell szerezni a következő időszakban. Minderről most is tárgyalnak – tette hozzá. Jó esélyünk van arra, hogy a kiesett AstraZenaca-vakcinát tudjuk pótolni – mondta a kormányfő.

Újra kell egyesíteni az országot

Brüsszelből nem útlevél-szabályozási koncepciót várunk. Ennyi boldogtalan embert nem láttunk Európában, mi magyarok is rossz lelkiállapotban vagyunk – mondta a kormányfő. Lelkileg megviselt állapotban vagyunk, lelkileg is újra kell indítani az országot – tette hozzá. Újra kell egyesíteni az országot, és ez meghaladja a politikusok feladatát – mondta a kormányfő. Itt mindenkire szükség lesz.

Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a vírus kapcsán soha nem látott ellentmondó hírek vannak, még a migráció esetében sem volt ilyen.

Mindenki próbáljon a kormányra hallgatni, mert mindig elmondták, hogy mi az, ami biztos és mi az, ami nem biztos

– tette hozzá. Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából – mondta a kormányfő. Ma háziorvosoknál oltanak alapvetően, és aki úgy érzi, hogy nem megfelelő az oltópont, akkor ott alkalmas helyet keresnek – mondta.

Zajlik az európai jobboldal újjászervezése

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jó volt, szép volt, elég volt az Európai Néppártból. A migrációs válság idején roppant meg először a kapcsolat, de korábban sem kapott a kormány egyértelmű támogatást a rezsicsökkentés és a bankok megadóztatására az EPP-től. Most beesett a világjárvány, és ahelyett, hogy segítenék a védekezést, folytatták a nyüstölést.

„Ilyenkor a legjobb, ha az ember veszi a kalapját. Kapcsolatban vagyok a lengyel és az olasz vezetőkkel, az európai jobboldal újraszervezésén dolgozunk.”

A teljes interjút itt meghallgathatja:

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában, ahol interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban