Orbán Viktor: valószínűleg hazánkban is megjelenik a vírus (hallgassa meg!)

Nagy a valószínűsége annak, hogy a koronavírus megjelenik Magyarországon is, „mi erre készülünk akkor is, ha most még nem tudunk ilyen megbetegedésről”. Fel kell készülni a védekezésre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában.

Cikkünket frissítjük! Lehetetlen Magyarországot légmentesen lehatárolni – fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vírus azonosításához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, Magyarország nemzetközileg is elismert járványügyi szakemberekkel rendelkezik, 24 órás ügyeleti rendszert működtetnek, a határátkelőhelyeken szűrőmechanizmusokat indítottak el, a repülőtereket pedig különösen figyelik. Újabb támadásokra kell számítani a határnál Számítani kell migránshullámokra, számítani kell rendszeres, tömeges támadásokra a magyar határkerítésnél – jelentette ki arra reagálva, hogy a Reuters brit hírügynökség értesülése szerint Törökország úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket. A kormányfő hangsúlyozta: meg kell védeni Magyarország határait és a magyar embereket, akármilyen migránshullám indul is el, a magyar határrendészeti szervezetek képesek a biztonságos határzár működtetésére. Orbán Viktor közölte egyúttal, hogy megkezdődött a témában egy csúcstalálkozó szervezése a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökei és Recep Tayyip Erdogan török elnök között, és ezt még a március végi EU-csúcs előtt megtartják. Az interjút itt tudja meghallgatni: Borítókép: Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában egy korábbi alkalommal