Ötéves kisfiút gyilkolt egy fekete férfi, a mainstream média hallgat róla

Napok óta lázban tartja az amerikai közvéleményt egy ötéves kisfiú esete, aki múlt vasárnap biciklizés közben lőttek fejbe. Az észak-karolinai Wilson városában élő Cannon Hinnanttal a család szomszédja, Darius Sessoms végzett eddig ismeretlen okokból. A kisfiú édesapjával, Austin Hinnanttal szívszorító riportot közölt a CNN amerikai hírtelevízió helyi leányvállalata, a WRAL. Az apa beszámolója szerint éppen otthon tartózkodott, amikor a lövés eldördült, kifutott az utcára, hogy karjába emelje a sérült gyermeket, miközben torka szakadtából kiabált segítségért – írja a Magyar Nemzet.

Valaki segítsen megmenteni a fiamat – kiáltottam, s amikor felnéztem, a szomszédunkat, Darius Sessomst láttam, ahogy fegyverrel a kezében, ingerülten őrjöngve áll az udvarában. Néztem őt, miközben magamhoz öleltem a fiamat, s éreztem, hogy elönt a düh, de képtelen voltam otthagyni a fiamat. Csak Cannonnal akartam lenni – fogalmazott a megtört férfi. A kisfiút azonnal egy közeli kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrséget Hinnant mennyasszonya riasztotta, és bár Sessoms elmenekült a helyszínről, a Wilson rendőrség egy közeli utcában megtalálta a gyilkos fegyvert, nem sokkal később pedig a húszas évei közepén járó elkövetőt is előállították. A sokkoló eset egyébként az egész Egyesült Államokban óriási indulatokat kavart, és a fősodratú médiában is számos riport készült az eseményekről, ugyanakkor – a Fox News kivétel – arról az összes vezető sajtóorgánum elfelejtett beszámolni, hogy az elkövető afroamerikai.

Tucker Carlson rips the media for hardly covering the murder of 5-year-old of Cannon Hinnant:

"To ignore something something completely… you really get the feeling that news coverage is guided purely by political imperatives" pic.twitter.com/o9TAVhhI7p

— Daily Caller (@DailyCaller) August 15, 2020