Perrel fenyegetik a bevándorláspártiak a német belügyminisztert

Európai megoldást keres a migrációs problémára, ezért Horst Seehofer német belügyminiszter elutasította két német tartomány kérését, amelyek újabb kiskorú migránsokat telepítenének be Görögországból. Berlin és Türingia kormánya ezért jogi lépéseket fontolgat a szövetségi belügyminisztérium ellen. Egy friss közvélemény-kutatásból azonban kiderül, hogy a németek jelentős része nem akar több migráns gyermeket befogadni.

Nem engedélyezte Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter Berlin városa és Türingia tartomány számára, hogy további migráns gyermekeket telepítsenek le. A német főváros és a tartomány parlamentje erre vonatkozó kérvénnyel fordult a belügyminiszterhez, Seehofer azonban – korábbi álláspontját megváltoztatva – megtagadta annak aláírását – tudósít a V4NA hírügynökség.

Flüchtlingsaufnahme: BM #Seehofer gibt kein grünes Licht für Berliner Landesprogramm. „Europa muss gemeinsam vorgehen. Wir sind auf einem guten Weg und ich bin nicht bereit, das jetzt zu gefährden.” #EU2020 🇪🇺 pic.twitter.com/rOX7G0ZRz1 — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) July 30, 2020

A német Keresztényszociális Unó (CSU) elnöke korábban azt mondta, nem ért egyet azzal, hogy nemzeti szinten kezeljék a migráció problémáját. „Európának közös megoldást kell találnia. Jó úton haladunk, és nem vagyok hajlandó arra, hogy mindezt veszélybe sodorjam” – jelentette ki Seehofer. Korábban rámutatott, hogy

az EU soros elnökeként a migráció okozta problémák megoldását tartja Németország egyik legfontosabb feladatának.

Berlinben és Türingiában feszültséget okozott Seehofer elutasító döntése, tartományi politikusok ezért jogi lépéseket fontolgatnak a belügyminisztérium ellen.

#Berlin will 300 Geflüchtete aus den griechischen Lagern aufnehmen. Bundesinnenminister Horst #Seehofer untersagt dies. Berlins Innensenator will nun gegen das Verbot vorgehen – und erwägt eine Klage. https://t.co/BC8y7fNMZn — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) August 10, 2020



Az Európába irányuló migrációt a leghangosabban támogató baloldali civil szervezet, a Seebrücke („Tengeri hidak”) kedden délelőtt demonstrációt tartott a berlini parlament épülete előtt olyan jelszavakkal és plakátokkal, mint „Senkit se hagyjunk magára” (Leave no one behind) vagy „Berlinnek perelnie kell” (Berlin muss klagen).

Drinnen tagt der Berliner Senat, draußen fordern Dutzende: Berlin muss klagen! Gegen Seehofers Ablehnung eines Landeaufnahmeprogramms – für gelebte Solidarität. Wir werden euch weiter auf die Finger schauen.#BerlinMussKlagen #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/Em3DnfSJyw — Seebrücke Berlin (@SeebrueckeB) August 11, 2020



A Seebrücke tavaly nyáron több utcai demonstrációt szervezett Berlinben Carola Rackete, a Sea Watch 3 migránshajó kapitánya mellett, akit az illegális migráció támogatása miatt Olaszországban jogi eljárás alá vontak.

Németország még márciusban beleegyezett abba, hogy befogad 350 migráns hátterű gyermeket abból a mintegy 1600 fiatalkorúból, akik eddig zsúfolt görögországi menekülttáborokban éltek a családjukkal együtt. Június végéig mintegy 300 migránsgyermek érkezett az országba, többen közülük betegen.

Aus griechischen Lagern: Kranke Flüchtlingskinder in Deutschland gelandet https://t.co/jmQIrfa4DI via @faznet — Johanna Reuber (@RoseReuber) August 10, 2020



A német társadalom egyébként erősen megosztott a migránsok befogadása ügyében, derül ki a Civey közvélemény-kutatásából, amelyet a Der Spiegel hírmagazin megbízásából készítettek augusztus elején.

E szerint a lakosság 36,5 százaléka támogatja, hogy még több gyermeket és fiatalkorút telepítsenek be az országba. Ugyanakkor a válaszadók 42 százaléka „kissé ellenzi” vagy „egyértelműen ellenzi”, hogy további menekült gyermekek érkezzenek Németországba. A válaszadók 15,2 százaléka véli úgy, hogy a jelenlegi szám megfelelő.

Borítókép: „Berlin muss klagen” – „Berlinnek perelnie kell” feliratot tartó bevándorláspárti tüntetők 2020. augusztus 11-én a német fővárosban