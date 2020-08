Politológus: Dobrev Klára lemásolta Hillary Clintont

Mindenképpen van esélye egy nőnek miniszterelnöki pozícióra, ám az más kérdés, hogy hazánkban a lehetséges baloldali jelöltek egyike sem alkalmas rá – mondta Simon János politológus.

Az előválasztáson valószínűleg több nő méretteti meg magát, beszélni is fognak róluk, de a politikai elemző továbbra is úgy tartja, hogy a közös kormányfőjelöltség Dobrev Klára és Cseh Katalin között dől majd el – vetítette előre a Magyar Nemzet.

Dobrev Klárának sok pénze van, azt gondolja magáról, hogy eszes és nagy politikai bizalom áll mögötte. Eddig azonban még nem vitt végbe maradandó tetteket, csak beszélt, szidta az ellenfelét – mondta el a lapnak Simon János.

A politológus rámutatott: Gyurcsányné arról keveset beszél, hogy milyen országot képzel el, milyen konkrét céljai vannak, ehelyett általános jelszavakat használ, olyanokat, amelyek szokásosan elhangzanak egy demokráciában. A volt kormányfő felesége magára húzta a globalista, feminista jelmezt megjelenésben, stílusban egyaránt. Lemásolta az egykori first ladyt, Hillary Clintont, akit négy évvel ezelőtt nagy esélyesnek kiáltottak ki a demokraták az Egyesült Államokban. Végül azonban a republikánus Donald Trump lett az amerikai elnök.

Tipikus megjelenése van a baloldali posztmodern nőnek, aki globalista, mentális és rasszkisebbségek jogvédelmét látja el, a nemzeti kisebbség védelme viszont hiányzik belőle. Általában rövid a haja, nadrágot hord, a nőies vonalakat elrejti, így a férfias nőt testesíti meg. Ebbe a kategóriába tartozik Angela Merkel is – sorolta Simon János. A konzervatív Dávid Ibolyát viszont erőskezű vezetőként ismertük, mégis megtartotta nőiességét. Simon szerint Gyurcsányné ambivalens, megosztó a maga fiús megjelenésével.

Magyarországon olyan nő képes sikert elérni, aki szép, okos és alkotásra képes. A baloldali nők meg akarnak felelni a nemek közötti egyenlőségnek, ezért vették el a férfiaktól a nadrágot. A női jelleget próbálják visszafogni magukban, s ezzel a gender és liberális kisebbséget szándékoznak megnyerni. Kaliforniában jelenleg működik is az ilyen – állapította meg a politikai elemző.

Simon kifejtette: Magyarország nem ilyen ország, nálunk még mindig elvárás a nőtől, hogy nő legyen. Mint mondta, egy spanyolországi felmérés során azt vizsgálták, hogy azokban az országokban, ahol a politikában többségben vannak a nők – például a skandináv országokban –, ott bevándorláspártiság dominál, mert a migráció­val főleg férfiak települnek be az országba.

Magyarországon a kormánypártnak erős vezetője, az országnak erős kormányfője van Orbán Viktor személyében, ezért a baloldal inkább a női vonalra próbál ráállni, olyan jelöltet keresve, akire szívesen szavaznak a nők. Simon úgy látja, Orbán Viktor inkább a férfiak körében népszerű, ezért is tartja elképzelhetőnek, hogy vele szemben a baloldal női jelöltet választ. A politológus remeknek nevezte a Fidesz női politiku­sait: nemcsak szépek, hanem okosak is, ezért a férfi szavazók számára is elfogadhatók. Ilyen mások mellett a kormányszóvivő Szentkirályi Alexandra, a családügyekért felelős államtitkár, Novák Katalin, és az igazságügyi miniszter Varga Judit. Ezzel szemben a baloldalon pél­dául Donáth Annánál és Cseh Katalinnál érzékelhető a nagy tapasztalatlanság. A két politikus általában mindig valami ellen emeli fel a szavát, pedig – emelte ki Simon János – a politika lényege, hogy valami mellett kell kiállni.

A politológus Szabó Tímeát is szóba hozta. Azt mondta: a magyar emberek többségének kevéssé elfogadható a Párbeszéd képviselőjének politikai stílusa, ezért nem valószínű, hogy megnyeri az ellenzéki előválasztást.

A hangoskodás, a szitkozódás, a trágárság és a durvaság alapvetően idegen a magyar politikától. A Szabó Tímea által bevezetett gyakorlat eldurvítaná a kampányt, sőt hosszú távon sem lenne célravezető, a magyar állampolgárok erre nem igazán vevők – zárta az értékelést a politológus.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti (EP-) képviselője 2020. február 21-én