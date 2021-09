Pozitív lett New Yorkban a brazil egészségügyi miniszter tesztje

Pozitív lett New Yorkban Marcelo Queiroga brazil egészségügyi miniszter tesztje, mindössze néhány órával az után, hogy elkísérte Jair Bolsonaro brazil elnököt az ENSZ Közgyűlés általános vitájára – közölte a brazil kormány.

„A miniszter jól van” – tudatta a kabinet, hozzátéve, hogy a küldöttség többi tagjának tesztje negatív lett.

A múlt hét végén a brazil elnök útját előkészítő egyik brazil diplomata tesztje is pozitív lett. Őt elkülönítették. Queiroga a CNN Brasil hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, hogy végig maszkot hordott, amíg az ENSZ épületében tartózkodott.

Bolsonarót számos bírálat érte a járvány kezelése miatt, miután eleinte bagatellizálni próbálta a koronavírus jelentette veszélyt. A Reuters hírügynökség azt írja, hogy dicsekedett azzal is, hogy nem oltatja be magát, és annak ellenére oltatlanul vett részt az általános vitán, hogy az ENSZ azt kérte, hogy mindenki oltassa be magát, mielőtt New Yorkba utazik.

Beszédében az ENSZ-ben is arról beszélt, hogy nem támogatja az oltási útlevél bevezetését, és kitart amellett, hogy a vírust- vitatott hatású készítményekkel – például a malária elleni hidroxiklorokinnal kezeljék.

Arról is beszélt, hogy a brazil oltási kampány sikeres, és novemberig mindenki beoltathatja magát, aki szeretné. A Reuters arra is kitér, hogy miután New Yorkban az éttermekben oltatlanok nem fogyaszthatnak, Bolsonaro és kísérete a járdán állva pizzázott vasárnap.

Brazíliában az Egyesült Államok után a világon a legtöbb halálos áldozatot követelte eddig a koronavírus világjárvány, melyben 591 440 ember halt meg az országban. Áprilisban a halálos áldozatok kéthetes mozgó átlaga 3000 körül volt, mostanra ez a szám 519-re csökkent. Tavaly, amikor Bolsonaro Donald Trump akkori amerikai elnökkel találkozott, a brazil küldöttség 22 tagja kapta el a vírust.