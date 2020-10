Rabszolgatartó család leszármazottja Joe Biden, Trump kihívója

Hatalmas botrány tört ki az Egyesült Államokban idén májusban, amikor Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje egy interjú során rasszista kijelentést tett – írja a V4NA hírügynökség. Biden azt állította, hogy ha valaki nem tudja eldönteni, hogy vele van vagy Trumppal, akkor nem is fekete az illető. A dolog pikantériája, hogy a riporter a The Breakfast Club című népszerű rádióműsor egyik műsorvezetője volt, Charlamagne tha God, aki történetesen fekete.

.@JoeBiden: „If you have a problem figuring out whether you’re for me or Trump, then you ain’t black.” @cthagod: „It don’t have nothing to do with Trump, it has to do with the fact — I want something for my community.” @breakfastclubam pic.twitter.com/endvWnOIV2

— America Rising (@AmericaRising) May 22, 2020