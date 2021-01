Rákay Philip kérdezi a balos értelmiségiektől: most hol van a tiltakozás? (videó)

Évek óta hallgatjuk a balosoktól, hogy a Jobbik vállalhatatlan. Gyurcsány most mégis feltette a Jobbikot a baloldali listára, és tegnap már meg is hirdették közös programjukat. Kérdem a balos értelmiségiektől: most hol van a tiltakozás? – írja Rákay Philip Facebook-oldalán.