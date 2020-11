Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak az Egyesült Államokban

Ugyanakkor a halállal végződő megbetegedések száma csökkent.

Az Egyesült Államokban mintegy 103 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak szerdán a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint, ami új rekordnak számít.

A legtöbb új fertőzöttet a középnyugati államokban regisztrálták. A szerdai adatokkal együtt az elmúlt hét nap alatt összesen legalább 623 ezer új fertőzést állapítottak meg.

Ugyanakkor a halállal végződő megbetegedések száma csökkent. Az egész országban 1116 ember hunyt el a vírus okozta Covid-19-ben vagy a szövődményeiben az elmúlt 24 órában, míg a megelőző napon 1529 volt a halottak száma.

Több, úgynevezett csatatér-állam van a leginkább sújtott térségek között. Illinoisban például 7538, Ohióban több mint 4000, Wisconsinban 5935 esetet regisztráltak szerdán, Minnesotában és Indianában is 3600 felett volt az új fertőzöttek száma.

Megugrott a diagnosztizált új fertőzések száma Wyomingban és Észak-Kaliforniában is. Az északkeleti Massachusettsben Charlie Baker republikánus kormányzó szigorított az óvintézkedéseken. Rendeletben korlátozta az összejöveteleken résztvevők számát, e szerint egy helyiségben – akár magánlakásban is – maximum 10 fő tartózkodhat, és a szabadban sem gyűlhetnek össze 25-nél többen. A színházaknak, kaszinóknak, szórakozóhelyeknek este fél tízkor be kell zárniuk.

Szigorítottak az óvintézkedéseken Utah államban is.

Több felmérés szerint az amerikaiak számára a választásokon a döntésüket leginkább befolyásoló két legfontosabb téma a gazdaság és a koronavírus-járvány kezelése volt.