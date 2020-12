Robert Fico: Soros a világ összes migránsát behozná az EU-ba

Szlovákiának gratulálnia kellene Magyarországnak és Lengyelországnak, egyben köszönetet mondani, mivel ők a szlovákok érdekeit is védték – fogalmazott videóüzenetében Robert Fico volt szlovák kormányfő az EU Magyarországnak és Lengyelországnak tett engedményével kapcsolatban, amellyel feloldhatóvá vált az unió hétéves költségvetésének blokkolása. Az ellenzéki politikus arról is beszélt: az, hogy ebbe az uniós vitába a magyar származású amerikai milliárdos, Soros György belépett, egyértelműen bizonyítja, hogy a migrációról is szó volt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Az, hogy Soros György ma Magyarország miatt megtámadta Merkel német kancellárt, megerősíti, hogy Magyarország, Lengyelország és az EU többi része közötti vitában ez a két ország rendkívül sikeres volt – jelentette ki a közösségi médiában közzétett videóüzenetében Robert Fico volt szlovák miniszterelnök, az ellenzéki Smer-SD elnöke, amit a Magyar Nemzet szemlézett. Az új uniós szabályozás, miszerint az uniós támogatások felhasználásának feltétele a jogállamiság és a demokrácia szabályainak betartása, heves vitát váltott ki az EU-ban, Szlovákia kivételével, ahol Fico szerint a kormány mindennel egyetért uniós szinten, csak hogy ne legyen negatív érdeklődés tárgya Brüsszelben. Magyarország és Lengyelország odáig ment, hogy megvétózta az Unió 2021–27-es költségvetésének, valamint a Covid elleni küzdelem speciális pénzügyi eszközének elfogadását, és mivel a költségvetés jóváhagyásához az unió összes tagállamának beleegyezése szükséges, a vétónak rendkívüli ereje van – magyarázta a politikus. Fico szerint Magyarország és Lengyelország vétójának volt értelme. Ezek az országok jogosan állították, hogy egy ilyen rendelettel vissza lehet élni, például olyan országokkal szemben, amelyek nem értenek egyet a kötelező migránskvótával – fogalmazott a volt kormányfő. A rendszer nagyon egyszerű lenne: nem értesz egyet valamivel, amit a nagy országok szeretnének? Szóval találunk neked valamit, például megsérted a jogállamiságot, és mi nem fizetjük ki neked a támogatást, ezért gondold át jól, hogy akarod vagy nem akarod a kötelező kvótát – magyarázta Fico. Hozzáfűzte: ha ebbe a Lengyelország és Magyarország, valamint az unió többi része közötti vitába Soros belépett, kétségtelenül a migrációról is szó volt, mert Soros a világ összes migránsát behozná az unióba. Beszélt arról is: Milos Zeman elnök révén még Csehország is támogatta Magyarországot és Lengyelországot. Ez a két ország hatalmas sikert ért el, pedig Szlovákia elárulta a V4-es együttműködést. Először is, mivel a készülő rendelet az uniós költségvetést és az unió pénzügyi érdekeit csak a korrupció és az összeférhetetlenség okozta csalásoktól védi. Nem lehet hibáztatni a tagállamokat a jogállamiság és a demokrácia bármilyen más megsértéséért, és ez alapján nem lehet megakadályozni az uniós források lehívását nekik. Másodszor azért, mert az Európai Bizottság kötelezte magát, hogy iránymutatásokat dolgoz ki a rendelethez egy adott tagállam számára, de szoros együttműködésben az adott tagállammal. Ha egy tagállam javaslatot nyújt be ennek a rendeletnek az érvénytelenítésére az Európai Unió bíróságához, a bizottság ilyen iránymutatást csak a bíróság döntése után adhat ki. Harmadszor pedig, mert a bevezetendő rendeletnek tiszteletben kell tartania a tagállamok nemzeti identitását, politikai alapjait és alkotmányos berendezkedését. Az uniós források felhasználását feltételhez kötő rendeletet nem lehet majd felhasználni az európai közös élet alapvető kérdésében más nézeteket valló országok ellen, ezek közé biztosan beletartozik a kötelező migránskvóta – emelte ki Fico. Szlovákiának gratulálnia kellene Magyarországnak és Lengyelországnak, egyben köszönetet mondani, mivel ők a szlovákok érdekeit is védték. A szlovák kormány azonban ahelyett, hogy megtartotta volna a már bizonyított V4-es együttműködést, elárulta azt. Előnyben részesítette a nagyok „buksisimogatását” a politikák V4-es keretben történő fontos koordinációjánál, amely olyan előnyösnek bizonyult. 65 millió lakost a V4-es országokban nem olyan egyszerű ignorálni. Fico szerint a szomszédok ilyen „megtorpedózása” példátlan, és katasztrofális következményekkel járhat Szlovákia számára a jövőben.

