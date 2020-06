Sokszorosan túlárazott megrendelések vannak a baloldal által vezetett Fővárosi Önkormányzatban (videó)

A piaci ár dupláját fizette a főváros koronavírustesztekért – derítette ki az Informátor. A Hír TV oknyomozó magazinja által megkérdezett laboratóriumi szakorvos szerint a Karácsony Gergelyék által darabonként 15.240 forintért beszerzett szűrésekért az önkormányzatok csak 6 ezer forintot fizettek.

A szakember rámutatott: az úgynevezett PRC-tesztek pedig már 15 ezer forintért is elvégezhetőek, ezzel szemben a balliberális városvezetés ezekért darabonként 24 ezer forintot fizetett – írja az Origo.

Soros György még márciusban jelentette be, hogy egymillió euróval támogatja a Karácsony Gergely vezette Budapestet a járvány elleni védekezésben, ami végül másfélmillió dollárra duzzadt.

A jelek szerint ez az összeg a baloldali holdudvarnál kötött ki.

A közbeszerzési eljárás nélkül kiválasztott vállalkozásokban olyan emberek játszanak szerepet, akik Gyurcsány Ferenchez és a korábbi szocialista kormányokhoz köthetőek.

Az egyik nagy nyertes a Corden International Kft., amely 2010 előtt rendszeresen nyert kormányzati közbeszerzéseket, és egy időben a cég személyi állománya részleges átfedést mutatott a Kern József érdekeltségeibe tartozó Diagon és Medisyst KFt-vel is. De a Kelen Kórháznak sem lehet oka panaszra.

A magán egészségügyi intézmény nettó 120 millió forint értékben szerezhetett be koronavírus-gyorsteszteket a fővárosnak.

A Kelen Kórház egyik ügyvezetője nagy meglepetésre a második Gyurcsány-kormány és a Bajnai-kormány egészségügyi minisztere, dr. Székely Tamás.

Székely Tamás rejtélyes módon a héten nem volt elérhető. Az Informátor kereste a Corden International Kft.-t is, amely cég nettó 190 millió forint értékben kapott megrendelést a fővárostól, és úgy tűnik, szakmai együttműködésben vannak a Kelen Kórházzal is, de a többszöri próbálkozás ellenére sem vették fel a telefont. A fővárosnak bár pénze volt rá, mégis több mint egy hónapig tartott mire beszerezte a teszteket, és csak ez 180 millió forinttal került többe, mint kellett volna.

Mesterházy Attila, az MSZP korábbi elnöke, most országgyűlési képviselője úgy kommentálta az üzletet, hogy

nagyon jó helyre került akkor a pénz.

Horváth Csaba, a szocialisták fővárosi frakcióvezetője szerint véletlen, hogy olyan cégek kapták a vastagon túlárazott megbízásokat, akik erősen kötődnek a baloldalhoz. A zuglói polgármester úgy gondolja, hogy

ők adták a legjobb ajánlatot.

Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere és egyben a párt fővárosi frakcióvezetője pedig szimplán úgy fogalmazott, hogy

meglepődne, ha Karácsony Gergely barátairól lenne szó ebben az esetben,

de mint mondta, ugyanígy meglepődne a durva túlárazáson is. Sőt, azt is hozzátette, hogy nyilvánvalóan az volt a szempont, hogy minél olcsóbban szerezzék be a teszteket.

Csak példának okán:

azokat a teszteket, amiért a főváros 15 240 forintot fizetett, az önkormányzatok 6 ezer forintért végezték el

a Fővárosi Önkormányzat 24 130 forintot fizetett egy-egy PCR-tesztért, amit 15 000 forintos átlagáron is beszerezhettek volna.

Borbély Lénárd, XXI. kerületi fideszes polgármester szerint biztos, hogy Karácsony Gergelyék nem végeztek átfogó piackutatást és nem versenyeztették a beszállítókat a Fővárosi Önkormányzatnál. Hozzátette: ez nem annyira meglepő, azt láttuk 2019 ősze után, hogy visszatért Budapestre a 2010 előtti időszak, és nemcsak a város viszonylatában, hanem országos viszonylatban is.

A teljes adást itt nézheti meg: