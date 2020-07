Soros ügyésze letartóztatta az otthonát megvédő házaspárt

A letartóztatást a demokrata helyi ügyész, Kimberly Gardner rendelte el, aki szerint a házaspár azáltal, hogy gyakorolta önvédelmi jogát, azt kockáztatta, hogy erőszakossá válik a tüntetés. Gardner több mint 67 ezer dollárt kapott a Soros Györgyhöz köthető Safety and Justice nevű politikai akcióbizottságtól (PAC). A házaspár ügyvédje, Joel Schwartz szerint védencei nem követtek el semmilyen bűncselekményt. Missouri állam republikánus kormányzója, Mike Parson már közölte, hogy bírósági elmarasztalás esetén kegyelmet fog adni – írja az Origo.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, még június 28-án a radikális baloldali Black Lives Matter (BLM) több száz aktivistája betört Mark és Patricia McCloskey St. Louis-i ügyvédpár otthonának kertjébe, majd hangosan fenyegették a tulajdonosokat, akik erre válaszul fegyverrel próbálták megvédeni magukat a szélsőségesektől. A fegyverek láttán a radikális baloldaliak elhagyták a magánterületet, és Lyda Krewson polgármester házához mentek, ahová eredetileg is tartottak.

Az esetről készült felvételek óriási nyilvánosságot kaptak, a baloldali sajtóorgánumok pedig hamisan úgy próbálták meg láttatni az eseményeket, mintha a fehér házaspár önkényesen fegyvert fogott volna a tüntetőkre.

St.Louis Couple Patricia and Mark McCloskey owners of McCloskey Law Center was pointing their assault weapons at protestors ‘claiming’ to protect their properly. Didn’t know they own the streets and sidewalks? pic.twitter.com/efsC1CKPNQ

ST. Louis – Residence of Mark and Patricia McCloskey

Private Property – private Rules !

The BLM MOB entered unauthorized into the private Residence of when the McCloskeys came out and protected their Home with guns before looting..

Good to have the 2nd Amendment pic.twitter.com/tqxr3TrhIc

