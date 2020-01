Szakértő: egyre több migráns érkezik

Ez azt jelenti, hogy az embercsempészek hatalmas összegeket tudnak „beszedni”, és valószínű az is, hogy ezen szervezett bűnözői csoportok vezetői nem Európában, hanem külföldön vannak – fogalmazott.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, az embercsempészet ma már nagyobb üzlet, mint a kábítószer-kereskedelem, és csak a fegyvercsempészet jövedelmezőbb nála.

Kis-Benedek József szerint a kerítéssel ellátott magyar határszakaszokon is próbálkoznak a migránsok, de egyre többen akarnak Románián keresztül is bejutni az országba. Nincs könnyű dolguk, mert a román határvédelem nagyon felkészült – fűzte hozzá.